La "Barbie humana" más irreverente que nunca: deslumbra con un traje en color piel

El 19 de febrero del 2021 Jessica Alves volvió a nacer: rompió el silencio y anunció que finalmente se había sometido a una operación de cambio de género. Hoy, un año después, la “Barbie humana” luce más glamorosa que nunca.

Jessica nació como un hombre biológico y logró la fama al presentarse como Rodrigo Alves, quien estaba obsesionado en lograr una apariencia como el muñeco “Ken”. Luego de decenas de operaciones, anunció su transición a mujer.

Aunque siempre ha estado en medio de las críticas por sus intervenciones; la mujer, de 38 años, asegura que se siente feliz con su nueva apariencia, a pesar de que ha perdido muchos amigos y proyectos de trabajo e incluso marcas de patrocinio le quitaron el apoyo, según dijo en una reciente entrevista con el Daily Mail.

“La vida nunca se sintió tan bien después de un año de mi cirugía de cambio de sexo. Siento que he ganado una batalla y estoy curado de algo que me hacía sentir mal. Sin embargo, cambiar mi género y mi nombre no ha sido un viaje fácil. He perdido amigos y muchos trabajos”, dijo.

“Barbie humana” envía mensaje a sus críticos

A pesar de sufrir de discriminación, la “Barbie humana” está dispuesta a sobreponerse ante esto y en una de sus últimas publicaciones lo dejó muy claro al enviar contundente mensaje a quienes le dieron la espalda.

“Demasiado glamorosa para que me importe un carajo”, escribió en la leyenda de la fotografía en la que aparece vistiendo un ajustado traje enterizo semitransparente color piel y adornado con patrones de cristales.

Todo el atuendo lo acompañó con unas zapatillas puntiagudas y su característico cabello rubio.

El atuendo fue utilizado por Jessica para la fiesta de lanzamiento de “SX Events” en “One Marylebone”, Londres.

En otro video se puede ver mientras llega al evento, donde también asistieron otras personalidades y estrellas de realities, como Bertie Garratt.

