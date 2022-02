Mon Laferte comparte la primera foto con su hijo Joel: "Soy la más feliz del planeta"

La cantante chilena, Mon Laferte, publicó la primera imagen de su hijo Joel en las redes sociales, con una tierna imagen que enterneció a su público.

Cabe destacar que el pasado 10 de febrero la artista se convirtió en madre por primera vez junto a su pareja y productor musical, Joel Orta.

Primera foto de Joel

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bebé Joel, pero es imposible”, comienza diciendo la intérprete de “Amárrame” en un posteo que realizó en Instagram.

“Él necesita a su mamá 24/7, así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida. No sé cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas”, señaló en redes sociales.

Asimismo, contó como anécdota que “el otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes. Con mi pareja lo estamos dando todo y aun así no tenemos tiempo”.

Finalmente, aseguró que “esta etapa es hermosa, es muy demandante, pero definitivamente hermosa. ¡Soy la más feliz del planeta! SOY MAMÁ!!!!”.

"Ya soy mamá"

Fue a través de sus redes sociales que dio esta noticia con un preciso "Ya soy mamá", mensaje que posteó por su cuenta de Twitter oficial.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

Anuncio de su embarazo

El pasado 17 de agosto la intérprete de "Amárrame" daba la gran noticia por su Instagram, anunciando que estaba embarazada de su actual pareja, guitarrista y vocalista de la agrupación "Celofán".

Con una foto en donde se le ve con su cabeza recostada sobre una silla, la chilena entregó detalles de su estado de salud al pie de la fotografía.

"Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así", fue la confesión de la cantante cuando dio a conocer la noticia.

En aquel momento aseguró que quiso decirlo porque "se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz".

"No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida", remató en la publicación, logrando miles de likes y cientos de comentarios, felicitándola por su embarazo.

