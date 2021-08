Mon Laferte anuncia que está embarazada de su primer hijo: "Después de un año intentarlo, por fin"

Una feliz noticia compartió la cantante Mon Laferte en su cuenta de Instagram, anunciando que se encuentra embarazada de su primer hijo junto a su pareja, el mexicano Joel Orta.

Con una foto en donde se le ve con su cabeza recostada sobre una silla, la chilena entregó detalles de su estado de salud al pie de la fotografía.

Comenzó diciendo, "estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así".

Aseguró que quiso decirlo porque "se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz".

"No sé en qué me metí, pero que hermosa es la vida", remató en la publicación, logrando miles de likes y cientos de comentarios llenos de felicitaciones por parte de sus seguidores.

Esperado embarazo

En un video que hizo minutos antes de la mencionada publicación, entregó mayores detalles de su embarazo. "Siento que no puedo seguir avanzando en la vida si no hablo con ustedes con honestidad", indicó de entrada.

Con una voz nerviosa, comentó que "hace un año que llevo intentando embarazarme, es un deseo que me vino a los 30 y tantos porque antes no quería tener hijos".

Sus ansias de tener un bebé llegaron justo en uno de los años más difíciles para ella, puesto que además de la situación de la pandemia de coronavirus, también tuvo que enfrentar la salida de su oficina de representación musical, aseverando que "salió muy perjudicada" de aquello.

Pese a lo anterior, tras hacerse tratamientos hormonales, está embarazada hace 10 semanas. "No debería decirlo todavía, porque aún no tengo los tres meses, se supone que hay que esperar los tres meses para contarlo, pero es que ya no puedo más, tengo que seguir dando entrevistas y hablando, tomándome fotos y me siento grande", añadió.

