"Ya soy mamá": Mon Laferte anuncia el nacimiento de su primer hijo con Joel Orta

Durante la tarde de este jueves 10 de febrero, la cantante chilena Mon Laferte, anunció el nacimiento de su primer hijo junto al mexicano Joel Orta.

Fue a través de sus redes sociales que dio esta noticia con un preciso "Ya soy mamá", mensaje que posteó por su cuenta de Twitter oficial.

Ya soy mamá — Mon Laferte (@monlaferte) February 10, 2022

Anuncio de su embarazo

El pasado 17 de agosto la intérprete de "Amárrame" daba la gran noticia por su Instagram, anunciando que estaba embarazada de su actual pareja, guitarrista y vocalista de la agrupación "Celofán".

Con una foto en donde se le ve con su cabeza recostada sobre una silla, la chilena entregó detalles de su estado de salud al pie de la fotografía.

"Estas son mis primeras fotos embarazada. Después de un año de intentarlo, por fin. Un año de hormonas. Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así", fue la confesión de la cantante cuando dio a conocer la noticia.

En aquel momento aseguró que quiso decirlo porque "se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que soy feliz".

"No sé en qué me metí, pero qué hermosa es la vida", remató en la publicación, logrando miles de likes y cientos de comentarios, felicitándola por su embarazo.

Todo sobre Mon Laferte