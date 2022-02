Katherine Salosny y su nueva vida en Algarrobo: "No tuve ingresos por un año y medio"

En una casa con vista al mar en la que se despierta cada mañana con el graznido de las gaviotas y en la que está solo a unos pasos de su familia cercana. Esa es la nueva vida de Katherine Salosny (57), la comunicadora y empresaria gastronómica que dejó su vida en la capital para instalarse en la comuna de Algarrobo.

"Necesitaba estar con mi núcleo"

En entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la exconductora de Mucho Gusto reconoce que los ecos costeros, la luminosidad de la zona y el aire marino le fascinan, pero que esto no fue la razón que la llevó a vivir a la región de Valparaíso.

"Es una decisión que tomé hace un par de años, quería venirme a vivir cerca de mi familia y lo cumplí". Kathy habla de su madre Carmen Reyes (83) y su hermana mayor Marisol Salosny (59), quienes hace seis años ya vivían en el sector. "Necesitaba estar con mi núcleo, sobre todo después de lo que pasó con la pandemia", sostiene.

La otrora conductora de "Extra Jóvenes" se refirió a las dificultades personales y profesionales que le significó el coronavirus, lo que decantó la decisión de un cambio de vida.

"La pandemia fue muy compleja, fue muy dura. A mí se me cayeron todos los proyectos, por ejemplo. No tuve liquidez, no tuve ingresos por un año y medio. Además de eso mi mamá se enfermó en la primera cuarentena larga que tuvimos. Tuvo una fibromialgia terrible", le contó a LUN.

Las restricciones en los viajes y el miedo a contagiar a su madre con el mortal virus que aún azota al mundo entero fueron un momento complejo para Salosny.

"Nosotras somos tres, somos el único núcleo. Nos contenemos mucho las tres. Y el hecho de no poder viajar estando en Santiago, estando a una hora y cuarto de viaje... no, no, me lo lloré toda allá en Santiago", recuerda.

La reflexión de Kathy

Según relata Salosny, quien ahora se desempeña como regenta del restaurante Casa Tunquén, la lejanía de su familia fue un duro golpe que le hizo replantearse su vida.

"Empezó para mí un período de reflexión, además estuve muy complicada por mis proyectos caídos. Saqué mis 10%, usé los de la AFC... la idea al menos era que estuviéramos todas juntas y tener una vida más austera, eso se fue fraguando en el tiempo", explica.

Es así como desde fines de enero Katherine Salosny vive en una casa de un piso en Algarrobo. "Estoy a cinco casas de distancia de mi mamá, al lado. A un minuto caminando. Me achiqué harto en términos de casa, porque la anterior era grande, de dos pisos. Yo amaba esa casa, aún estoy de duelo por ella, pero ando feliz", dice.

