Hallan muerta dentro de su vehículo a una de las actrices de la serie de Selena: Llevaba varios días desaparecida

La policía de Los Ángeles encontró muerta dentro de su vehículo a Lindsey Pearlman, una de las actrices que participó en "Selena, La Serie" de Netflix, además de otros programas de televisión como Chicago Justice y General Hospital.

La actriz, de 43 años, había sido reportada como desaparecida por sus familiares y amigos el domingo 13 de febrero. Mediante publicaciones en las redes sociales pedían ayuda a todo aquel que pudiera aportar información sobre su paradero. Incluso ofrecían una recompensa.

“Gente de Los Ángeles, mi prima, Lindsey Pearlman, está desaparecida. Su teléfono hizo ping por última vez en Sunset blvd. Mi tío está ofreciendo una recompensa que lleve a encontrarla, por favor mantén los ojos abiertos”, se lee en un mensaje publicado en Twitter por Savannah Pearlman, una prima de la actriz.

LA people, my cousin - Lindsey Pearlman - is missing. Her phone last pinged on Sunset blvd.



My uncle is offering a reward that leads to finding her, please keep your eyes open. #MissingPerson #LA