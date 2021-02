Jessica Alves suma unos miles de dólares más para consolidar su transformación a mujer. La "Barbie Humana", de 37 años, reveló que fue sometida a una cirugía de seis horas para un procedimiento de afirmación de género, que consiste en la creación de su parte íntima femenina.

La polémica celebridad brasileña, después de haber gastado más de 600 mil dólares en su proceso para su transformación como "Ken Humano" cuando era todavía Rodrigo Alves, decidió someterse a un proceso de cambio de género a principio del año pasado.

Jessica reveló al diario británico Daily Mail que se operó el pasado 17 de febrero en el famoso hospital Kamol Cosmetic Hospital en Bangkok, Tailandia, con el reconocido cirujano de cambio de género, el doctor Kamol Pansritum, y que la cirugía tuvo un valor de 16.600 dólares.

Jessica Alves está lista para encontrar el amor

Alves manifestó que se siente "nacida de nuevo" y está lista "para encontrar el amor y tener intimidad". Añadió que ahora puede ser ella misma después de haber nacido en un cuerpo equivocado. "Me siento muy bien cuando me miro en el espejo. Mi vida será mucho mejor si me siento hermosa ahora".

"Ahora puedo comenzar mi nueva vida como una mujer feliz. ¡En tres meses podré usarlo sexualmente! Mi nueva vagina definitivamente me dará la confianza necesaria para tener citas e intimidad con alguien", agregó en sus declaraciones al medio inglés.

Procedimiento quirúrgico de la "Barbie Humana"

La animadora brasileña explicó que la técnica a la que fue sometida tiene por nombre vaginoplastia pene-peritoneal.

Además explicó que "Fui a este hospital porque es uno de los mejores del mundo para personas transgénero. Esta técnica moderna no requiere dilatación de por vida a diferencia de las otras opciones".