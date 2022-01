"Yo tengo una relación nueva": Anuel AA confirma que Karol G es cosa del pasado y no quiere hablar más de ella

El cantante Anuel AA dejó claro que no desea conversar más sobre la relación que tuvo con Karol G y confirmó que está enamorado de la artista dominicana Yailín “La Más Viral”, tal como lo demuestra con costosas joyas y románticos regalos.

Durante una entrevista, un reportero revivió el momento en que el reguetonero amenazó con retirarse de la música e insinuó que se debió a una ruptura con Karol G. Sin embargo, Anuel desmintió que ese fue el motivo por el que no quiso cantar durante un tiempo.

Todo sobre Anuel AA

Anuel AA se niega a hablar de Karol G

“Vivir una ruptura tan pública tuvo que haber sido complicado”, preguntó el presentador del programa “Al Rojo Vivo” de Telemundo. “Sí, pero eso no tiene nada que ver. Yo no me enfoco en eso. Me tomé un tiempo, hasta que salió el álbum en noviembre”, respondió el artista.

Ante la insistencia del periodista con respecto al tema de su relación con la reguetonera colombiana, Anuel AA le replicó: “Ya eso es pasado, yo tengo una relación nueva. Estás en las redes, tú la has visto. Estás hablando mucho de Karol, faltándole el respeto a la baby”, confirmando que sus intenciones con Yailín son bastante claras.

¿La indirecta de Karol G para Yailín “La Más Viral”?

Este fin de semana, se viralizó un video de Karol, en el que envía un mensaje que muchos internautas pensaron que era para Anuel AA. Durante un concierto, la colombiana lanzó un mensaje que algunos creen es para atacar directamente a Yailín.

"Se metió en mi relación y me lo quitó, pero, mami, al final del día, si así fue conmigo...", dijo la cantante antes de interpretar su famoso tema “Ella”. La polémica se encendió en las redes, donde muchos usuarios explicaron que es simplemente parte de la canción.

"Ese tema tiene más de 6 años y ella siempre dice lo mismo en sus canciones"; "Eso fue de otra relación cuando ella estaba empezando a cantar. Obvio Karol es mucha más mujer que esa otra"; "Eso no fue para nadie, ella siempre dice eso cuando canta esa canción", comentaron.

Todo sobre Famosos