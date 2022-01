"Te amo, AA": La romántica sorpresa de Anuel a su nueva novia que se recupera de una cirugía estética

Anuel AA tuvo un detalle romántico con su nueva novia, la cantante dominicana Yailin, quien se encuentra recuperándose de una cirugía estética. El reguetonero la sorprendió con varios regalos.

Yailin, que se autodenomina “La Más viral”, compartió desde su cama en el hospital los regalos que el puertorriqueño le hizo llegar. En el video que publicó en su perfil de Instagram se aprecian rosas rojas, chocolates y osos de peluche.

“Sin palabras. Gracias por hacerme tan feliz en tan poco tiempo, EMMAAA”, escribió la joven cantante, en la leyenda que acompaña al emotivo video del momento en que los regalos llegan a la sala donde está ingresada.

Uno de los detalles que más llamó la atención de los internautas fue una carta de Anuel en la que dice: “Te amo, AA”, lo que deja claro que la relación entre la nueva pareja va viento en popa.

A raíz del video, los seguidores de Anuel AA y Yailin no desaprovecharon la oportunidad de expresar su opinión a través de la caja de comentarios. Algunos elogiaron la naciente relación, mientras que otros criticaron a los novios.

“Ya se aman”, escribió una usuaria, añadiendo el emoji de risa. Otros comentarios fueron: “Ya como que no estoy creyendo en el amor”; “Yo no confío en esos te amo en 15 días”; “No entiendo por qué Anuel no publica nada de ellos” y “Anuel siempre vá a pensar en Karol G”.

Sin embargo, otros fueron menos pesimistas sobre la nueva relación. “¿Quien dijo que no se vale amar en poco tiempo? He visto personas con poco tiempo conociéndose y ya tienen una vida casi entera juntos amándose, como muchas parejas también juntas y no se aman, todo es relativo. ¡Que viva el amor!”, opinó un usuario.

