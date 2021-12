El impactante cambio de look de Demi Lovato con el que anuncia un "nuevo comienzo"

Si hay alguien que sabe sorprender a sus fans es Demi Lovato. La exestrella infantil de Disney encendió las redes sociales con su nuevo e impactante aspecto para recibir el próximo año: apareció con la cabeza rapada.

La cantante y actriz estadounidense, de 29 años, ha estado en medio de la polémica durante este año. La artista reveló, sin temor a las críticas, su creencia en la vida en otros planetas y aseguró haber tenido un encuentro con extraterrestres. También dijo que le dedicó un recital con varios fantasmas y que recibió una gran ovación.

Durante este tiempo, también fue pionera en transformar las redes sociales en un confesionario con el propósito de reflexionar sobre la salud mental y hasta sacó una línea de juguetes sexuales para eliminar el estigma del placer.

Nuevo look de Demi Lovato

Por si fuera poco, ahora Demi Lovato sorprendió a sus más de 122 millones de seguidores con su nuevo corte de cabello. Un aspecto más sexy y rockero que solo las estrellas más atrevidas, como Jada Pinkett Smith, se atreven a llevar.

La intérprete de "This is me" presumió de su nueva apariencia en un video que compartió a través de su cuenta en Instagram y al que tituló: "Nuevo comienzo". El clic lo realizó su amigo, el fotógrafo Angelo Kritikos.

La joven aparece posando en una secuencia de imágenes, vistiendo un blazer negro. El nuevo corte de cabello de Demi Lovato resalta sus pronunciados pómulos y sus grandes y expresivos ojos.

El nuevo look de la estrella enamoró a sus fans. El video ya cuenta con más de dos millones de reproducciones y más de ocho mil comentarios, en los que sus fans resaltan la belleza de la artista.

"Dios mío, amo tanto tu cabello"; "Esto es impresionante"; "Te ves hermosa como siempre"; "Un rostro que puede arrancar cualquier cabello. Nos encanta verlo", fueron algunas de las reacciones que dejaron sus fans.

