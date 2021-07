Esposa Will Smith se rapa la cabeza y sorprende con su nuevo look en Instagram

La irreverente actriz Jada Pinkett Smith está acostumbrada a dar de qué hablar con las confesiones sobre su vida y la de su familia en el programa “Red Table Talk”, pero ahora la esposa de Will Smith sorprendió a todos sus fanáticos al lucir un nuevo look.

La también cantante tiene una larga lucha contra la caída del cabello y esta es la razón por la que decidió raparse por completo la cabeza. En sus recientes apariciones en el famoso show que dirige y transmite a través de Facebook, ya era común que usara turbantes o pañuelos tratando de ocultar su problema capilar.

Así luce la esposa de Will Smith

Su hija Willow Smith fue la primera en compartir el nuevo look en su cuenta de Instagram. La joven publicó una conmovedora imagen donde sale recostada del hombro de su mamá, que aparece completamente sin cabello, con un hermoso arbusto de flores rojas de fondo.

“Un regalo es puro cuando se da de corazón a la persona adecuada en el momento y lugar adecuados y cuando no esperamos nada a cambio”, escribió la chica en la publicación.

Por su parte, Jada comentó que su hija se empeñó en raparle la cabeza. “Willow me obligó a hacerlo porque era hora de dejarlo ir pero... mis 50 años están a punto de ser divinamente iluminados con este cobertizo”, escribió dando repost a la publicación.

“Fue aterrador perder el cabello”

En un artículo difundido por la revista People, Jada Pinkett Smith narró cómo empezaron sus problemas con la pérdida de cabello. "Era aterrador cuando empezó. Estaba en un día ducha y tenía sólo un puñado de pelos en las manos y yo estaba como, 'Dios mío, ¿me estoy quedando calva?'”, comentó.

La esposa de Will Smith aseguró que, aunque visitó varios especialistas, ninguno dio con el origen de su alopecia. "Me han hecho todo tipo de pruebas y aún ellos no saben por qué", recordó.

Mencionó que era un ritual cuidar de su melena y tener que dejar de hacerlo fue un gran impacto para ella. Aunque ahora ve las cosas desde una perspectiva espiritual y reconoce que hay personas con problemas más graves.

Apoyo de sus seguidores

Jada Pinkett Smith, quien recientemente confesó sus problemas de adicción a las drogas y el alcohol, encontró solidaridad entre sus seguidores de Instagram. En el post dejaron más de 700 mil “likes” y muchos mensajes de aliento.

“¿Alguien puede decirle a Jada que con ese rostro deslumbrante e impecable, ni siquiera nos dimos cuenta de que se afeitó la cabeza? ¡Una belleza que no se puede perder!", comentó una internauta. “Muy pocas personas pueden lograrlo y tú eres una de ellos. Impresionante...”, añadió otra. “Eres divina”, escribió también su hija Willow.

