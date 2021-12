Natti Natasha pudo viajar con toda su familia en el mismo avión que se estrelló y en que murió Flow La Movie

Natti Natasha sigue atenta cada día al juicio que enfrenta su novio en Puerto Rico por posesión ilegal de armas de fuego. Pero la muerte inesperada de José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, la afectó al punto que no pudo acompañar a Raphy Pina a la sede del tribunal federal.

El artista puertorriqueño, de 38 años, perdió la vida junto a su pareja Debbie von Marie Jiménez, su hijo de 4 años y su familia, el miércoles 15 de diciembre, tras estrellarse el avión Gulfstream IV que intentó aterrizar cerca del aeropuerto de Las Américas en Santo Domingo, República Dominicana.

Solo el mes de julio, el joven productor se había reunido con la reguetonera y su familia, y en unas instantáneas capturaron el compartir que quedó registrado en su cuenta de Instagram.

Después de cumplir con el receso del almuerzo, Natti Natasha sorprendió a todos al aparecer de la mano de su prometido Raphy Pina, en lo que sería el cierre de la primera semana del proceso legal que se inició el pasado lunes 13 de diciembre.

Ya de salida del juzgado, ofreció unas breves palabras a los periodistas y habló del lamentable suceso que le quitó la vida a un joven amigo y gran productor, reseñó El Nuevo Día.

“Algo horrible, muy lamentable, un excelente productor y ser humano, fue un shock para todos”, dijo, al tiempo que agregó que se encuentra apoyando a su pareja desde su residencia y junto al resto de los hijos de Pina.

En horas de la mañana, Raphy Pina había lamentado la muerte de su amigo Flow La Movie a través de sus "Stories" de su cuenta de Instagram, y sorprendió al comentar que viajaría junto a Natti y todos sus hijos a Miami, en el mismo avión que por razones mecánicas se precipitó a tierra.

“Hoy no es un buen día... me tomó por sorpresa. Lo más insólito, que me duele, es que hoy yo volaba en ese avión con mi familia hacia Miami por unos compromisos”, explicó.

Pina se tomó unos minutos para destacar el gran sentimiento que lo unía a su amigo. “Era un luchador, una persona que yo admiraba porque me veía jovencito, como yo era antes, luchando, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella (Natti). Lamento mucho esa pérdida a Nio (García), a Casper (Mágico) que es su cuñado”, mencionó.

