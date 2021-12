Difunden video de Enrique Iglesias balanceando a su hija desde un balcón: "Es peligroso jugar así"

Enrique Iglesias y Anna Kournikova son los felices y orgullosos padres de tres retoños. Y desde que el cantante español se convirtió en papá muestra en sus redes cómo juega con sus mellizos, pero en un video que fue revelado se ve cómo presuntamente pone en peligro a su hija, al balancearla desde un balcón en un segundo piso.

Aunque suele ser celoso con la intimidad de su hogar, el español comparte en sus redes sociales que disfruta en grande los momentos de estar al lado de sus hijos.

Nicholas y Lucy son los mayores, y este 16 de diciembre estarán celebrando sus 4 añitos. Mientras que la consentida de la casa es Mary, quien nació en enero de 2020 y también está próxima a soplar las velitas de su segundo cumpleaños.

El juego peligroso de Enrique Iglesias con sus hijos

Enrique Iglesias estuvo de gira con sus amigos Ricky Martin y Sebastián Yatra hace unas semanas atrás en su regreso a los escenarios. Sin embargo, el cantante estuvo unos años alejado del mundo del espectáculo, concentrado en su papel de ser padre.

Pero un video que revelaron los conductores del programa “Chisme No Like” dejó ver que los juegos que suele hacer el artista con sus pequeños pueden ser un poco peligrosos. Así lo comentaron los conductores del espacio, Javier Ceriani y Elisa Beristain, detalló el Heraldo de México.

La pareja que conduce el reconocido y polémico segmento de farándula difundió el clip y criticaron la practica de Enrique Iglesias al balancear a su hija Lucy desde un balcón de un segundo piso.

En las imágenes se ve a la niña sosteniendo un peluche en sus manos, mientras Enrique se acerca al balcón rodeado de un vidrio transparente donde la balancea, cargándola en sus brazos.

“Ese bebé no puede decir: sí me estoy riendo de nervios”, comentó Beristain, al tiempo que su compañero condenaba el acto que protagonizó el artista con su pequeña. “¿Qué necesidad de hacer esto? La pone al vacío", replicaba Ceriani al describir el momento.

Los entrevistadores recordaron otro video, en el que se observa a Iglesias lanzando al aire a su hija, lo que le causaba risas a la pequeña, como una prueba de que estos juegos son los que acostumbra a realizar Enrique.

Aunque hubo pocos comentarios desde la cuenta de "Chisme no Like", unos fans también criticaron el momento que a simple vista se puede juzgar como "delicado". Los usuarios recordaron que es “una forma de demostrar amor por sus hijos". No obstante, no dejaron de calificarlo de irresponsable.

“Es peligroso jugar así con los niños, porque no todos los niños lo ven como diversión. A ellos sí les da miedo”, dijo un usuario de las redes preocupado por la acción del famoso cantante.

Todo sobre Famosos