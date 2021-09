Enrique Iglesias se plantea retirarse de la música tras 25 años de carrera: "Es el momento idóneo"

Enrique Iglesias anunció el lanzamiento de “Final”, su nuevo disco que podría marcar su retiro de la música. Además, el cantautor ofreció también detalles de su gira en conjunto con Ricky Martin y Sebastián Yatra que comienza a finales de septiembre.

El nuevo trabajo musical del intérprete español consta de dos volúmenes, y el primero saldrá el próximo 17 de este mes. El hijo de Julio Iglesias confesó que tarda mucho en hacer discos y que se siente muy emocionado por esta nueva producción.

El intérprete de “Cuando me enamoro” realizó una charla en vivo, a través de sus redes sociales, con el puertorriqueño y el colombiano, donde habló que desde el 2015 viene pensando sobre apartarse de los escenario tras 25 años de carrera.

El último disco de Enrique Iglesias

Sobre su retiro musical, Enrique Iglesias aseguró que es una decisión que no tomó a la ligera y que lo viene considerando desde hace mucho tiempo. "No es algo en lo que he estado pensando en los últimos meses, sino que en los últimos años", contó.

"Estoy en un momento, en un capítulo en mi vida en donde creo que es el momento idóneo para hacerlo, he estado pensando en esto desde hace seis años", explicó, y añadió que aunque se trate de su último álbum no dejará de seguir creando.

"No voy a dejar de hacer música, no dejaré de escribir canciones, porque me encanta. Pero lo haré de una forma diferente... que no necesariamente deben ser presentadas en un disco", añadió en la conversación difundida también por la revista Hola.

Vida familiar

Durante la pandemia, Enrique Iglesias se abrió en las redes sociales y mostró una faceta más familiar y de apego a sus seres queridos, luego de un hermetismo sobre la relación que mantiene desde 2001 con la extenista rusa, Anna Kournikova, de 40 años.

El cantante es padre de los mellizos Nicholas y Lucy, de tres años, y de la pequeña Mary, de uno. Hace poco murió su abuela materna Beatriz Arrastia, una mujer a quien tenía mucho cariño. Para despedirla viajó desde Miami a Madrid pocos días antes de su fallecimiento.

