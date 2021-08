Así despide Enrique Iglesias a su abuela materna: Viajó a España para acompañar a Isabel Preysler

Beatriz Arrastia, la abuela Enrique Iglesias y madre de Isabel Preysler, exesposa del cantante Julio Iglesias, falleció a los 98 años. A pesar de estar rodeada de una familia famosa, llevó siempre una vida discreta.

Arrastia, nacida en Filipinas, era la abuela de los tres hijos mayores del cantante español, Chábeli, Julio y Enrique Iglesias con la socialité española. Según la revista People, sus nietos la adoraban, era llamada por ellos cariñosamente como “La Beba”.

De acuerdo a información difundida por la editorial estadounidense, la familia está devastada y en sus últimas horas estuvo rodeada de todos sus seres queridos. Por su parte, la agencia Europa Press aseguró que Enrique Iglesias viajó a Madrid para despedirse de ella.

Beatriz Arrastia sentía profundo amor por Enrique Iglesias

La abuela de Enrique Iglesias asistió en el año 2019 como invitada al programa “Volverte a ver” de la televisión española Telecinco, a pesar de su posición de mantenerse siempre lejos de la atención de los medios, donde habló maravilla de sus nietos.

"Son maravillosos. No tengo palabras para expresar el cariño que les tengo. Ese cariño que es tan importante en la vida. Me sale del alma. Me conocen bien, saben lo que quiero", comentó para ese entonces en la entrevista.

Mientras que de su otra nieta cercana, Tamara Falcó, se refirió como “de lo mejorcito que tenemos en la familia", en tanto que de Isabel Preysler se limitó a decir que "es maravillosa, vale su peso en oro".

Discreto luto familiar

Tamara Falcó, hija de Isabel con el aristócrata Carlos Falcó, es la única hasta los momentos, en conversar con los medios de comunicación en referencia al luto que embarga a la familia.

"Es la mejor abuela del mundo, la que más nos ha podido querer y la alegría de la familia", comentó en unas declaraciones difundidas por la revista Hola.

El intérprete de “Cuando me enamoro” no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco ha hecho publicaciones en su cuenta de Instagram tras conocerse la noticia de la partida de su abuela, el 22 de agosto.

