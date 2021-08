El día en que Julio Iglesias se quedó encerrado en su camerino en el Festival Viña: Nunca más regresó

El Festival de Viña del Mar de 1981 es recordado por una serie de anécdotas que ocurrieron tanto en el escenario como tras bastidores. En el evento, Julio Iglesias quedó encerrado de manera insólita en un camerino y, después, nunca más volvió.

En esa edición también participaron José Luis “El Puma” Rodríguez y Camilo Sesto. Los cantantes de música romántica gozaban de plena fama internacional y durante su presentación en la Quinta Vergara fueron aclamados por el público que los recibió con efusividad y no paraba de entonar sus canciones.

Era la época dorada para el trío y los productores del espectáculo guardaron a los artistas para un épico final y que ahora hacen que la edición sea considerada como la mejor de su historia. También estuvo marcada por la rivalidad entre Rodríguez e Iglesias, recordó Infobae.

Julio Iglesias demoró en salir al escenario

Cuando llegó la presentación de las grandes estrellas, el mágico momento del cierre del Festival de Viña del Mar tuvo una primera baja, Camilo Sesto se negó a cantar con sus compañeros para no ser parte de la supuesta rencilla entre los intérpretes, contó el periodista Marcelo Sandoval a La Vanguardia.

“El Puma” fue el primero en subir al escenario, pero el cantante español no aparecía, lo que hacía más evidente la supuesta “guerra de egos” entre los artistas, que luchaban por la aclamación del público. Sin embargo, la verdadera razón de la ausencia del intérprete de “La vida sigue igual” era que se había quedado encerrado en el camerino.

Iglesias se salió con la suya y entró tres minutos después que el músico venezolano. Fue recibido por una enorme ovación de todos los presentes. Y, como muestra de hermandad y de que no había rencores, se unió en un gran abrazo con José Luis Rodríguez, “El Puma”.

"Hay imágenes donde los dos se miran con cierta suspicacia como jugando un juego. A ellos les acomodaba eso", agregó Sandoval al asegurar que la confrontación entre los artistas era solamente una estrategia de los managers.

No regresó al Festival Viña del Mar

La pugna entre ambos no trascendió más allá de aquel polémico momento. De hecho, 11 años más tarde, en 1992, los rivales en la música grabaron a dúo la canción “Torero”.

Sin embargo, el día en que Julio Iglesias quedó encerrado en un camerino en el Festival de Viña del Mar quedó grabado como uno de los momentos más desagradables para el artista y se convirtió también en su última presentación ante el "monstruo" de la Quinta Vergara.

"No me quiero llevar un disgusto. Me han invitado en los últimos 15 años, pero no tengo esa curiosidad. Me han ofrecido muchísimo dinero, pero el dinero para mí ya no es válido", dijo en unas declaraciones difundidas por el diario Excelsior.

