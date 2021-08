Angelina Jolie se transforma con el cabello rubio para "Eternals"

Lo más cercano a una heroína en la que vimos actuar a Angelina Jolie fue en su papel de Lara Croft. Veinte años después, la actriz se enfunda en un traje de súper heroína y se transforma para su nuevo reto en la pantalla grande: “Eternals”, la última película deL Universo Marvel.

La ganadora del Oscar protagoniza la portada de la revista Entertainment Weekly, con su personaje de la ficción y luce glamorosa vestida de cuero para sus millones de fans que esperan con ansias verla en su regreso a la pantalla grande.

Como un adelanto a la premiere del esperado film, la editorial estadounidense diseñó 10 portadas digitales que captó al reparto -entre ellos Salma Hayek- que participan en la nueva historia de la reconocida directora Chloé Zhao.

El uniforme de Angelina Jolie como Thena

La exesposa de Brad Pitt no se pudo resistir a este papel que encarna a sus 46 años. A su edad, resultó todo un reto que no esperaba con más de 30 años de trayectoria artística. Por ello, reveló en una pasada entrevista cómo se sintió ser Thena: “Correr por ahí llevando mono dorado, no era lo que imaginaba a esta edad, pero creo que es una buena locura”, citó Womens Health.

En la portada de Entertainment Weekly, la actriz luce irreconocible en el retrato con su ceñido uniforme de hombreras altas y mangas largas, con una melena de peinado diferente y teñido de rubio, además de una corona dorada en la frente, elementos que la envuelven en un halo de misterio total.

La portada digital lleva a un breve clip con una imagen en tonos grises, con el nombre de la revista en dorado y algunos detalles de su traje en el mismo tono, elevándola al nivel de un ser celestial que interpretará.

Angelina se muestra regia e imponente en la instantánea, como la heroína con poderes sobrenaturales que tendrá la misión de proteger la Tierra con el resto de los dioses, después de lo sucedido con “Los Vengadores” en su lucha contra Thanos.

Y así lo vieron sus fans, quienes admirados por su belleza dejaron miles de comentarios en la cuenta de Instagram de Entertainment Weekly: “Mi reina, mi inspiración”; “Mi portada favorita”; “Mi ídola, mi héroe”; “Maléfica y Thena”; “Oh, mi Dios. Reina, Angie”; “Maravillosa”; “Reina”; "Ella es realmente una súper héroe”.

Los "Eternals" y su familia

Además de participar para la sesión fotográfica, Angelina habló de su experiencia en la película al trabajar con un elenco de famosos de Hollywood y coordinada por la talentosa Zhao, conocida por sus métodos pocos convencionales en su rol de directora.

A su juicio, la intención de Chloé era que dieran todo en un personaje que requería la mayor naturalidad y coraje de cada intérprete. “Ella estaba buscando que nos reveláramos como el personaje. Realmente se sintió como si nos estuviera sacando algo que era más personal, de un lado más profundo de nosotros mismos”, explicó una reseña del portal Instyle.

Recordó que al aceptar quiso ser parte de esta familia de actores de diferentes edades y nacionalidades, dejando claro que esto le resulta familiar a la madre de 6 jóvenes y cabeza de una familia con las mismas características.

