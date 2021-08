Julio Iglesias reaparece a sus casi 78 años y acaba con los rumores de su salud:

El nombre de Julio Iglesias representa una leyenda en la música Hispanoamericana. El artista español de mayor renombre internacional es dueño de una trayectoria de cinco décadas, que lo convierte en el ídolo de millones de generaciones tras lograr producir 80 álbumes y vender 300 millones de discos en el mundo.

Toda su historia y lo que lo rodea, hijos, esposa y su salud es parte de lo que sus fans desean saber, después que el cantante se retiró de los escenarios y se dedicó a vivir con su nueva familia, dejando atrás un sin fin de récords e hitos obtenidos en una carrera sin precedentes.

Y como toda una celebridad que relata su propia biografía, el cantante quiso ser él quien contara a sus millones de fans que aún disfruta de la misma pasión que lo convirtió en la gran estrella de la música, después que un accidente lo llevó a descubrir el talento que le cambió la vida.

La confesión de Julio Iglesias

Lo que muchos esperan se cumplió. Julio Iglesias reapareció desde su cuenta Instagram con una gran revelación que resume el estado actual de su vida. Aunque no regaló una fotografía de cómo se ve a sus casi 78 años, el cantante acabó con los rumores que circulan desde hace meses sobre su salud.

“Los bastones que me servían para andar los tenía guardados detrás del muro. Tenía 19 años cuando un día cualquiera me encontré en un hospital casi sin vida y con muy pocas esperanzas de poderme recuperar. Aquí en esta foto iba a cumplir 21 años, llevaba 2 años de recuperación, nadaba 6 o 7 horas diarias hasta que no podía más. Es ahí cuando empecé a escribir canciones”, así comenzó su relato detallando el suceso que lo hizo ser un cantante.

Así rompió el silencio el padre de Enrique Iglesias, dedicando un extenso mensaje a sus seguidores con el que dejó claro que sus fuerzas han disminuido a su edad. Su publicación la acompañó con una gráfica a blanco y negro, que recordó su juventud, publicó el diario La Vanguardia.

Entre los males físicos que le aquejan, Julio reveló que los dolores de espalda siguen afectándolo. “Ni siquiera a un grandísimo deportista se le puede pedir que los 78 años pueda hacer deporte de la misma manera que la hacía a los 20”, dijo.

Por ello, escribió las lapidarias palabras que evidencian su verdadero estado de salud: “Estoy como tengo que estar, a la edad que tengo y si tengo que contar la historia de mi vida, nadie la va a contar más ciertamente y mejor que yo, por cierto... la contaré”, mencionó al significar que escribirá su autobiografía.

Su amor por Miranda

La mujer que transformó sus historias de idilios continuos y romances fugaces por una vida hogareña y familiar, también encontró una mención en sus líneas. “Tengo una familia espléndida, y una mujer a la que amo con toda mi alma".

Destacó lo que siempre se menciona de las grandes celebridades, “dicen y cuentan que si estoy mal, muchas cosas absolutamente inciertas”.

Cerró su saludo a sus fans, no sin antes agradecer el apoyo recibido en su vida por las personas que lo rodean. “Millones de gracias a los que creen en mí”, atinó a escribir reiterando su espíritu de lucha para mantenerse en pie, el que siempre le ha caracterizado y con el que logró recuperarse en el pasado.

La música de su tema “Minueto” se escuchaba en su publicación para recordar que lo “imposible se puede acercar a lo posible”, cuando la voluntad es perfecta, aseveró en su texto.

Casi 3 mil mensajes de sus fans reflejaron el amor y el respeto que sienten por él. “Bravo, Julio. Admirable”; “Mi vida, eres inolvidable”; “Muy linda historia y hermosa canción, es usted un ícono”; “Ejemplo de vida. Historia de tu tema quijote”; “Eres único e irrepetible”.

El portal de Vanitatis informó que el artista pasa sus días junto a su esposa Miranda Rijnsburger y sus hijos en medio de la pandemia, entre su refugio de Punta Cana en República Dominicana y su mansión en Marbella, España.

Todo sobre Famosos