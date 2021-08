Colaboración de Selena Gomez y Camilo Echeverry causa controversia y salpica a Maluma

El anuncio de la nueva colaboración entre Camilo Echeverry y Selena Gomez encendió las redes sociales. Los fanáticos de la artista estadounidense rechazaron el nuevo dúo por el género musical que interpreta el colombiano.

La controversia incluyó también a Maluma. Los seguidores de Selena recordaron cuando la cantante rechazó hace varios años cantar con el intérprete de “Cuatro babys”, debido al contenido sexista y machista de sus letras.

En una entrevista para el programa de YouTube, Clevver TeVe en 2018, Selena confesó que le encantaría cantar con Maluma, pero que las mujeres son muy importantes para ella.“No importa lo que sea, me gusta saber que las mujeres están bien cuidadas”, respondió.

El dueto de Selena Gomez y Camilo

Uno de los primeros detalles que se conocieron sobre este el lanzamiento fue la portada. Se trata de una foto borrosa de un paisaje de flores en tonos llamativos, sobre el que se leen los nombres de Selena y Camilo en cursiva.

Los cantantes también compartieron una previa de lo que para muchos ya es otro éxito musical. En el adelanto, que dura apenas 12 segundos, se puede ver a la intérprete de “Lose You to Love Me” luciendo, al menos, dos looks diferentes.

En una primera parte, aparece en una especie de establo con el cabello azul, al mejor estilo de Karol G y luego se muestra en medio de un campo lleno de flores, con una peluca de color amarillo estridente un poco más corta. Mientras que Camilo, trajeado con un conjunto negro, toca una guitarra.

Fanáticos no aprueban colaboración

Camilo y Selena Gomez están muy emocionados y en plena efervescencia por la nueva producción entre ellos. Sin embargo, los fans de la estrella norteamericana no ven con buenos ojos la colaboración y se descargaron en las redes sociales.

“Estoy seguro de que será una buena canción, pero por qué él? Tenías a Sebastián, Manuel, Rauw (Alejandro), hasta Guaynaa... ¿Por qué Camilo? ¿Por qué?”, se preguntó ansioso un seguidor de Selena. "¿Te amo Selena, pero ¿por qué el tutu?", añadió otro en referencia al famoso tema del colombiano.

La noticia también generó memes, aquí te dejamos algunos:

Maluma viendo que Selena Gomez colaborará con Camilo pic.twitter.com/UZ6xmJyIBz — joel (@revival5sober) August 23, 2021

Maluma viendo que Camilo consiguió una colaboración con Selena Gomez y a el no le quiso ni dar la hora pic.twitter.com/D4LODzjmRW — Spider-Cris (@wachichris) August 23, 2021

