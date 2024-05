"Me tiraron del auto": Hombre en situación de discapacidad sufre portonazo y le roban su silla de ruedas y vehículo

10 may. 2024 - 07:38 hrs.

¿Qué pasó?

En la noche del pasado jueves, delincuentes realizaron un portonazo que afectó a un hombre en situación de discapacidad, en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana.

Los sujetos no sólo robaron el automóvil de la víctima, sino que con él se llevaron su silla de ruedas.

¿Qué se sabe del portonazo sufrido por un hombre en situación de discapacidad en Ñuñoa?

El hecho ocurrió en la calle Pascual Baburizza, donde Cristián estaba llegando a su casa junto a su hija y la pareja de la joven.

Cuando estaba estacionando el automóvil para entrar a la vivienda, llegó un vehículo del cual se bajaron entre cuatro a cinco sujetos.

"Me tiraron del auto"

Los delincuentes, que portaban armas de fuego, amenazaron a las tres víctimas, momento en que Cristián les señaló que no podía bajarse del auto, debido a su situación de discapacidad.

Pese a esto, los sujetos actuaron con total violencia, golpeándolo, arrastrándolo y posteriormente dejándolo en el suelo a un costado de la calle. De este modo, se llevaron el automóvil y la silla de ruedas.

"Me insistieron que me bajara, pero no me podía bajar. Le indiqué que el auto estaba adaptado, que usaba silla de ruedas. Como no podía bajarme me tiraron del auto y ahí recibí algunos golpes", contó Cristián.

"Mi silla iba atrás en el auto, que es lo que más lamento, porque son sillas de ruedas costosas", expresó.

Investigación de la encerrona en Ñuñoa

El Ministerio Público dispuso que las indagaciones del caso fueran realizadas por la Brigada de Robos (BIRO) Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Nos encontramos realizando las primeras diligencias de investigación, que constan de empadronamiento de testigo, declaración de las víctimas, recolección de registro de videograbaciones y cruce de información en conjunto con nuestra oficina de análisis criminal", detalló el inspector Adolfo Espina, de la Biro Oriente.

Cabe señalar que el vehículo robado fue encontrado posteriormente en la comuna de Puente Alto, junto a la silla de ruedas.