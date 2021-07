Preocupación global: Internet sufre caída mundial y cientos de sitios web presentan fallas

Portales de diferentes partes del mundo reportaron una caída global de servidores de Internet, lo que ha provocado que varios sitios alojados en dichas redes de distribución estén fuera de servicio.

Steam, FedEx, Steam, UPS, Airbnb, HBO Max, Delta, Salesforce y la PlayStation Store son solo algunos portales que están sufriendo intermitencias, de acuerdo a reportes de los usuarios de la web.

Asimismo, algunos juegos en linea como Call of Duty, Apex Legends, y Fortnite, también han registrado fallas en su funcionamiento.

Las razones se deben a la caída de un DNS de nombre Akamai, que se encarga de distribuir servicios de computación a nivel global.

En sus redes sociales reconocieron tener problemas en la red. "Estamos investigando activamente el problema. Si tienes preguntas o estás experimentando problemas debido a este problema, comunícate con el soporte técnico de Akamai. En aras del tiempo, le proporcionamos la información más actualizada disponible, que está sujeta a cambios, correcciones y actualizaciones", aseveraron.

We are continuing to monitor the situation and can confirm this was not a result of a cyberattack on the Akamai platform.