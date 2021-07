Esta mañana en "Mucho Gusto", José Antonio Neme reflexionó sobre el cambio de nombre de la clásica golosina, "Negrita", que desde octubre pasará a llamarse "Chokita".

Recordemos que Nestlé, la empresa tras la galleta bañada en chocolate, anunció la decisión esta semana, "en línea con su cultura de respeto y no discriminación".

La opinión de Neme

El periodista comenzó diciendo que la discusión sobre el cambio de nombre tiene que ver "con la carga que en "América Latina, en los Estados Unidos y prácticamente en muchas partes del mundo le hemos dado al color de piel. Si finalmente eso es lo que está de fondo. Lo que hay de fondo aquí es que al color de la piel, la forma de los ojos, le hemos dado una carga positiva o negativa".

"Hemos cargado de adjetivos verdaderas pelotudeces, eso es lo que hay. Porque si no hubiera una carga respecto del color de la piel, podríamos decir negrito o negrita. En sí mismo, decirle a una persona morena, no tiene nada malo", agregó Neme.

El periodista aseguró que el color de piel "no tiene carga alguna, es el color de la piel y punto y cada uno se refiere a sí mismo".

Neme continuó ejemplificando con una situación personal: "Yo soy homosexual y para mí, ser homosexual no tiene una carga de nada, es un rasgo de mi personalidad (...) entonces si una persona me dice, 'ay hueco', 'fleto', no sé que es eso. Eso es una interpretación que está haciendo un otro respecto de un rasgo mío", aseveró, señalando que al menos para él, no es una ofensa, comprendiendo eso sí que para un otro si lo puede significar.

Volviendo al tema de la golosina y su cambio de nombre, el conductor expuso que, "en el escenario ideal, digamos que si uno dijera 'Negrita', y si se asociara al chocolate, no hay ningún problema, está todo bien. Podría llamarse "Negrita" como grisecita, blanquito, pelirrojo. El tema yo creo que es que hay que hacerse cargo de la historia de los contextos".

"Si tu llegas a los Estados Unidos y andas hablando de 'negro' por la vida, uno podría decir bueno, pero si los negros y blancos son lo mismo (...) pero por favor, aquí ha habido 40 años de persecución racial en Estados Unidos, entonces tú no puedes decir que nos basta con la intención de tratar al otro como un igual, tienes que hacerte cargo del lugar desde donde el otro viene y, efectivamente, la palabra 'negra' tiene una carga, desde mi punto de vista, equivocada, violenta e histórica", cerró.

Revisa el momento:

