"No quiero avergonzar a mis hijos": Kim Kardashian defiende sus "selfies empoderadas" en bikini

Una nueva polémica desató Kim Kardashian al admitir que le preocupa lo que piensen sus hijos sobre sus fotos con poca ropa, que suele compartir con regularidad en sus redes sociales. Sin embargo, la socialité advirtió que continuará haciéndolo.

Las imágenes desinhibidas de la estrella del reality forman parte de las galerías de sus cuentas personales en las plataformas digitales, especialmente cuando se trata de diminutos trajes de baño.

La socialité de 40 años está más que nunca en el foco desde que a principios de 2021 anunció su proceso de divorcio de Kanye West, el padre de sus hijos North, Psalm, Chicago y Saint.

Kim Kardashian seguirá posteando fotos atrevidas

Para Kim Kardashian las fotos en bikini, con poca ropa o con looks atrevidos suelen ser normales. Según Daily Mail, la socialité admitió que le preocupa lo que pudieran pensar sus hijos sobre ello, pero insistió en que no desistiría de esa costumbre.

En una edición de “Keeping Up with the Kardashians, The Final Curtain”, la empresaria dijo que había sido más consciente sobre el contenido de sus redes sociales desde que nacieron sus retoños. “No quiero avergonzar a mis hijos o hacer que se sientan mal si están en la escuela secundaria y yo soy la mamá que posa en selfies con bikini. Habrá límites”, afirmó.

La estadounidense, con más de 229 millones de seguidores en Instagram, reveló que antes de difundir gráficas las envía a su familia para obtener su aprobación. En la sala donde estaban reunidas todas las hermanas junto a su madre Kris Jenner, comentaron que se apoyan mutuamente en lo que hacen.

Selfies “empoderadas”

La relación de Kim Kardashian con las leyes tampoco la ha limitado para mostrarse al mundo tal como acostumbra. Según CNN, la también empresaria se encuentra estudiando un programa de Derecho de cuatro años.

Cuando se le preguntó sobre si dejará estos hábitos de posar con poca ropa al recibirse como abogada, ella insistió en que no, mientras recordaba algunas anécdotas. Comentó que cuando fue a la Casa Blanca en 2018, para abogar por la reforma de justicia penal, acababa de subir una foto en bikini.

“Yo estaba como, ‘acabo de publicar una foto de bikini. ¡Espero que no estén mirando mi Instagram mientras estoy, ya sabes, aquí!’. Y luego pensé, ¿sabes qué?, tienes que ser tú”, puntualizó, según el periódico británico.

