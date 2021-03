La mamá de Kim Kardashian, Kris Jenner, aseguró que la socialité “está bien” a pesar de que su matrimonio con el rapero Kanye West se acabó. En lugar de lamentarse, ha hecho de sus hijos su prioridad más importante y planea ejercer como abogada muy pronto.

Durante un episodio de “The Ellen DeGeneres Show”, la famosa presentadora le preguntó a la matriarca del clan Kardashian si sabía cómo estaba Kim durante su proceso de divorcio de West.

"Está tan concentrada trabajando en todos sus proyectos. No sé cómo lo hace, con todos esos (mis) nietos. Tiene mucha energía esa niña” aseguró Jenner durante la entrevista.

Agregó que Kim Kardashian “es una apasionada de todo, de las causas que representa y la veo estudiando. Su tiempo de estudio está bloqueado, de manera que nada más puede interponerse. Estoy muy orgullosa de ella”.

Kim Kardashian va tras los pasos de su padre

El padre de Kim Kardashian, Robert Kardashian, fue un abogado de alto perfil en los Estados Unidos y ganó notoriedad por ser amigo y abogado de O.J. Simpson durante el juicio en el que acusaron al atleta de dos homicidios en el año 1995.

“Creo que es una gran motivación para ella, que su padre haga lo que hizo. Ella siempre admiraba a su papá, y ese era su ídolo”, aseguró Kris Jenner, de 65 años, a Ellen DeGeneres.

Según reseñó el Daily Mail, Kim le dedica hasta 18 horas a la semana a sus estudios de derecho y su objetivo es fundar su propio bufete, pero primero deberá aprobar el Colegio de Abogados del Estado de California en 2024. Para lograrlo, la celebridad cuenta con la ayuda de tres tutores personales: Jessica Jackson, Van Jones y Erin Haney.

Por otro lado, la estrella del reality “Keeping Up with the Kardashians”, que ya llega a su fin, también se mantiene enfocada en criar a los cuatro hijos que comparte con Kanye: North (7), Saint (5), Chicago (3) y Psalm de 22 meses.

La empresaria solicitó la custodia conjunta de sus hijos con el productor de 43 años y pidió que la manutención conyugal no se considere como una opción para ninguna de las partes.

Los informes aseguran que en su solicitud de divorcio del 19 de febrero de 2021, Kardashian alegó “diferencias irreconciliables” y aseguraron que “tienen un acuerdo prenupcial en vigor”.