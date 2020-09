View this post on Instagram

¡Les traemos malas noticias para los fans! 😟 Luego de 20 temporadas al aire, #KimKardashian anunció a través de su cuenta de #Instagram que se acaba para siempre el reality "Keeping Up With The #Kardashian". "Con gran pesar hemos tomado la difícil decisión como familia de despedirnos de Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos programas derivados, estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años, a través de los buenos tiempos y los malos tiempos (...) Sin Keeping Up With The Kardashians, no estaría donde estoy hoy. Estoy muy agradecida con todos los que me han observado y apoyado a mí y a mi familia durante estos últimos 14 años increíbles". Cabe destacar que la última temporada del reality saldrá al aire a princios del próximo año en 2021. ¿Eres fan de la familia Kardashian? 👇