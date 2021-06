Kim Kardashian celebra en traje de baño los 225 millones de seguidores en Instagram

Kim Kardashian tiene algo muy importante que celebrar. Sus números de Instagram siguen aumentando y ha querido regalar a sus seguidores una fotografía en traje de baño, con la que ha revolucionado las redes al mostrar sus atributos.

La estrella del reality “Keeping Up With The Kardashian” logró su fama gracias a este programa que casi llega a su fin en la cadena E!, pero este éxito ha traspasado la pantalla de televisión y en la actualidad es una de las celebridades con mayor número de fans en las redes sociales.

Gracias a esa popularidad, la líder del clan Kardashian fundó un imperio basado en su imagen de mujer sensual y excéntrica. La empresaria sabe cómo explotar el mundo de la moda, con el que ha multiplicado sus ganancias para convertirse en una influencer millonaria.

La sensual celebración de Kim Kardashian

El contador de Instagram de Kim Kardashian llegó a los 225 millones de seguidores y la celebración no podía ser mejor que con un posado en bikini negro que dejó a todos delirando.

Con más de 4 millones 700 mil “Me Gusta”, los fanáticos de esa red fueron fieles a los deseos de la joven madre de 4 niños y dejaron miles de comentarios en los que halagan su figura, ese cuerpo con el que ha conseguido ser tan polémica en el mundo fashionista.

En la instantánea, se ve a Kim extendiendo su brazo y dejando caer su melena negra, mientras descansa tomando los rayos del sol junto a una piscina que refleja el azul del cielo.

De fondo también se pudo apreciar las vistas de un campo de golf con un césped verde impecablemente cuidado, con hermosa vegetación y frondosos árboles.

“225 millones, los amo de por vida”, tituló las postales Kim Kardashian, que en horas multiplicó millones de “likes” en sus fotos.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos