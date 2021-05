Kim Kardashian deja ver sin tapujos que se mantiene en su mejor forma física y que se siente orgullosa de su moldeada figura.

En Instagram, la estrella de televisión estadounidense vuelve a causar revuelo entre sus seguidores posando en traje de baño negro y una larga cabellera rubia, mientras se ejercita.

Aunque es común ver a la exesposa de Kanye West en traje de baño, no deja de sorprender cómo luce a los 40 años.

Kim Kardashian impresionó a todos

El traje de baño con el que posó Kim Kardashian tiene un diseño de corte extremadamente alto en la cintura y una enorme abertura en la parte delantera que dejaba ver su abdomen tonificado. La gráfica hizo delirar a sus fans, que impresionados dejaron miles de elogios en la publicación.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian)

“Hermoso vestido de baño para este verano”; “Dios mío, motivación para volver al gimnasio”; “Wow magnífica”, son parte de algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de la red social a la protagonista de “Keeping Up with the Kardashians”.

Una que tampoco se pudo contener fue su hermana, Khloé Kardashian. "Ok, ahora solo estás jugando con mis emociones", escribió emocionada en la publicación que recibió 4.5 millones de “likes” y más de 38 mil comentarios.

Una nueva forma de estudiar

Además de pasar tiempo con sus cuatro hijos, tomar el sol en la terraza de su casa parece ser uno de los pasatiempos favoritos de Kim Kardashian. Hace unos días, la socialité norteamericana también hizo de las suyas al posar con un atrevido bikini, mientras hacía un repaso de sus clases de leyes.

“Estudiando en el sol”, escribió en el post la empresaria que a principios del mes de abril fue incluida por primera vez en la lista anual de multimillonarios de la revista Forbes.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos