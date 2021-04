Kim Kardashian nunca dejará de sorprender a sus fans. La millonaria influencer suele cautivar a sus fans con sus excentricidades y su glamorosa vida que exhibe en sus redes sociales.

Iniciando el mes de abril de 2021, la revista Forbes la incluyó en su lista anual de multimillonarios, apareciendo así por primera vez. La estrella de la televisión posee una fortuna de mil millones de dólares, gracias al éxito que le ha brindado su emporio de belleza KKW Beauty, Skims y el reality “Keeping Up With The Kardashian”.

En una nueva publicación, la exesposa de Kanye West quiso compartir que no todo es fiesta y exhibición de sus lujos en su particular estilo de vida. La empresaria se vio entretenida en otra faceta y así lo presumió en unas instantáneas.

En bikini Kim Kardashian repasa sus lecciones

Con un trío de imágenes, Kim Kardashian demostró que se puede ser una estudiosa de las leyes con un look atrevido que dejó a muchos boquiabierta.

La estrella del reality de la televisión hizo alarde de su cuerpo luciendo un diminuto bikini en beige brillante, al que le agregó un elegante pañuelo de la firma Chanel sobre su cabeza, dejando su melena sobre sus hombros, mientras disfrutaba del sol y cumplía con sus estudios.

“Estudiando en el sol”, tituló sus fotografías en las que se vio sobre una amplia mesa en una terraza del patio de su lujosa mansión, rodeada de libros abiertos y guías de estudios que hojeaba y leía, junto a una laptop abierta.

En la última gráfica, se le observó aún más concentrada leyendo al reposar sus piernas sobre la mesa. Resaltaron sus zapatillas de deporte de la marca Yeezy y sus gafas de sol Versace, detalló una reseña del Daily Mail.

La madre de cuatro hijos ha mostrado en sus redes su deseo de lograr el título de Derecho, siguiendo así los pasos de su padre Robert Kardashian, quien se hizo famoso al formar parte del equipo de la defensa del reconocido O. J. Simpson, en el juicio por doble asesinato en la década de los 90.

Los fans no pasaron por alto el outfit de Kim para estudiar y dejaron miles de comentarios en su publicación, al igual que su amigo Jonathan Cheban, quien bromeó escribiéndole: “¿Qué facultad de Derecho es esta? ¿Estás pidiendo un amigo? Jajajaja”.