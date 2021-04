La modelo Lisandra Silva reveló que vivió una terrible experiencia mientras estaba con su hijo Noah, de 10 meses de vida, en un banco de la comuna de Las Condes.

La empresaria contó que el hecho se produjo luego de que usara el acceso preferencial del banco por estar con su hijo.

"Tuve una experiencia terrible en el Banco Santander de Las Condes. Una mujer comenzó a insultarme y gritarme con mi pequeño delante y otro me dijo 'deja la hueá y termina’. Todo porque no les pareció que tuviera preferencia porque estaba con mi bebé!", contó Silva mediante sus historias de Instagram.

La modelo agregó que "me quedé temblando y me afectó mucho, sobre todo porque estaba en presencia de mi hijo. Las personas están muy agresivas y no tienen sensibilidad".

"Pido más corazón"

Frente al terrible hecho que vivió, la cubana hizo un llamado a tener más sensibilidad cuando hayan niños de por medio.

"Pido más corazón y sensibilidad por nuestros pequeños, que reciben toda la energía del medio en que viven”, manifestó.

Lisandra también apuntó al nulo actuar de los guardias que presenciaron los insultos y gritos de los cuales fue víctima.

“Pido a los guardias de los bancos que tomen acción en estos casos. Mi guardia no dijo absolutamente nada, ¿para qué están?“, finalizó en el post.

El perfume de Lisandra

En otro aspecto de su vida, actualmente, Lisandra se encuentra promocionando su nuevo perfume de su marca Lis by Lis, el cual está inspirado en el sur de Chile.

“Este perfume tiene la energía pura del sur de Chile, de sus ríos, lagos y las cascadas. Es energía dorada y cósmica de las piedras y manantial”, señaló en la página oficial de su tienda.

Todo sobre Lisandra Silva

Todo sobre Famosos chilenos