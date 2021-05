A la hora de cambiar, Kim Kardashian no rehúye a ningún experimento. En una última publicación la socialité dejó atónitos a sus seguidores al mostrar su rostro con sus cejas teñidas.

La estrella del reality shows lució irreconocible con una apariencia diferente, totalmente rubia desde sus cejas hasta su cabello, quedando glamorosa ante la cámara donde presumió su nuevo look.

La madre de cuatro niños no sucumbe ante las novedades y así su audiencia está acostumbrada a verla luciendo extravagantes y ceñidos atuendos que resaltan su cuerpo.

Las cejas teñidas de Kim Kardashian

A través de sus historias de Instagram, la coprotagonista de “Keeping Up With The Kardashian” registró el proceso de su nueva ocurrencia: teñirse ambas cejas.

Frente a la cámara, la empresaria millonaria posó con su cabello negro recogido en unas trenzas y sus cejas llenas del producto con el que se decoloró sus vellos. Con poco maquillaje, realizó los pasos luciendo un polera blanca sin mangas, detalló el portal de la revista Cosmopolitan.

“¿Puedes adivinar las vibraciones del set de hoy?”, preguntó a sus millones de seguidores, mientras se veía en el momento de la decoloración en el video.

Aunque muchos pudieran creer que se trataba de un truco o simulacro, Kim se pintó sus cejas al punto que parecieron imperceptibles a simple vista.

Y una hora más tarde publicó otra grabación presumiendo de su renovado rostro, que completó con una súper peluca rubia que caía sobre sus hombros y maquillaje con ojos ahumados y labios color nude pastel, que la dejó impactando.

Orgullosa de su cambio, se escuchó decir: “Es bastante lindo, chicos, mis cejas blanqueadas. Me gusta. ¡No puedo esperar para mostrarles el look final!”, dijo de forma efusiva y alegre ante la cámara.

Pero todo el efecto rubio se esfumó cuando Kim Kardashian volvió a postear una instantánea regresando a la apariencia morena de siempre, incluyendo sus cejas. “Ya volví a oscurecerme, no te preocupes”, dijo con una sonrisa y con un atuendo casual de jeans decolorado y un ceñido body de su línea en color nude.

Kim ya ha probado con muchos estilos, desde el balayage hasta el cabello “love island”, recordó la revista al hablar de los cambios que ha osado lucir la fundadora de Skims.

