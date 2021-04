Conmoción causó la muerte de dos integrantes del programa "Calle 7" Bolivia, Sarah y Dagner, el pasado martes 27 de abril, tras caer ambos desde un piso 12 de un edificio ubicado en la localidad de Santa Cruz de la Sierra.

Si bien en primera instancia se investigó el caso como un suicidio, luego se incorporó la teoría que podría ser un femicidio y un posterior suicidio.

Y este jueves 29 de abril la fiscalía boliviana dio a conocer mayores detalles sobre el peritaje que se le hizo a los cuerpos, que dan mayor valor a dicha tesis.

Heridas previas a la caída

En un comunicado de prensa que fue revelado a los medios, se señaló que ambos sufrieron un "trauma cerrado de abdomen y tórax, traumatismo cráneo encefálico cerrado y politraumatismo", producto de la caída.

No obstante, también se develó que los dos tenían heridas previas, que no pueden ser atribuidas al golpe. Sarah presentó "un golpe a nivel del párpado inferior del lado derecho y a nivel del tórax derecho", mientras que Dagner tenía "escoriaciones o rascaduras a nivel del pecho y en la parte de la espalda".

Dagner y Sarah en "Calle 7" Bolivia

Asimismo, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), José María Velasco, anunció que los peritajes aún no terminan, puesto que pedirán un examen toxicológico para conocer si estaban bajo la influencia de "alguna sustancia controlada o en estado de ebriedad".

Amiga asegura que Sarah sufría violencia

De acuerdo a los registros y testimonios recopilados por la fiscalía boliviana, antes del fatal desenlace se escucharon discusiones y gritos entre ambos.

Ellos mismos contaron que fue Sarah la primera en caer, y luego Dagner. En algunos videos grabados justo en el momento de la tragedia, se puede oír que vecinos le imploran al exconcursante de "Calle 7" que no se tire.

Una íntima amiga de la fallecida mujer llegó el martes hasta el lugar de los hechos, desde donde aseguró que Dagner era un hombre "violento y celoso".

"No era de mi agrado, no la dejaba salir, no le dejaba ni hacer videos de TikTok (...) Él vivía en ese edificio, ella vivía en su casa con su familia", contó a medios locales.

Los funerales de la joven se realizaron el miércoles 28 de abril, mientras que el de Dagner el jueves 29, siendo enterrados en cementerios ubicados en diferentes localidades, de acuerdo a Unitel.

Todo sobre Bolivia

Todo sobre Famosos