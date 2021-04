Esta semana se hizo viral la historia de una adulta mayor de 82 años, Amalia, que trabaja controlando el tráfico de un paso bajo nivel, puesto que su pensión de $150 mil no le alcanza para costear los gastos básicos de ella y su familia.

Tras conocer su caso, se activó una red de ayuda para ayudar a la mujer, que actualmente es el sustento de su hogar donde vive su hija, que se encuentra cesante, y también su pequeño nieto de 6 años.

El matinal "Mucho Gusto" fue a entrevistar a la mujer durante esta mañana mientras se encontraba justamente, trabajando en la calle.

Amalia rompió en emoción luego que el matinal de Mega la soprendería con varios tarros de leche para su nieto y, también, pañales para que al menos por unos meses pueda pasar de ese gasto. Asimismo, se comprometieron con ella para brindarle los medicamentos que debe tomar todos los días.

"Es una alegría que me dan ustedes, una alegría muy grande, mi nieto va a comer", señaló emocionada la mujer, dejando a todo el panel con una profunda conmoción.

"No hay que normalizar ciertas cosas"

A propósito de esta conmovedora historia, el conductor del espacio, José Antonio Neme, dio una profunda reflexión sobre lo que vive la mujer a sus 82 años.

"La energía que Amalia libera es súper linda, su historia es de mucha resiliencia (...) pero no hay que normalizar ciertas cosas", partió diciendo.

El periodista añadió que "cuando uno habla de cuan amable es la sociedad con los adultos mayores que han entregado 10, 20, 30, 40, 50 años a la vida comunitaria, a mí, al ver su caso, me pasa que valoro mucho lo que veo en usted, pero me indigna también".

"Me indigna mucho que usted no ocupe esa energia que tiene maravillosa, positiva, alegre, en compartir tiempo con sus nietos en su casa, caminar por un parque, ver una telenovela, escuchar música. Eso a mí me duele, me genera una sensación de violencia", complementó.

Amalia controlando el tráfico en Melipilla

"Yo no quiero normalizar ciertas cosas, que una persona después de una vida de trabajo siga trabajando, que un canal le lleve leche, pañales. ¿De qué estamos hablando? Son cosas esenciales que el sistema debería proveerles a ella a su familia de alguna manera", sentenció también.

"Detrás de ella hay un sistema muy agresivo, violento, injusto. A lo mejor en este momento lo vemos con una cara distinta porque Amalia le pone ese elemento. Pero no es normal que una persona que durante 60 años haya trabajado, este hoy trabajando. No debería", cerró el periodista, mientras la mujer asentía con sus palabras.

Ayuda de Farkas

El caso de la abuela también llegó hasta los oídos de Leonardo Farkas, quien a través de sus redes sociales comprometió una millonaria ayuda para la mujer.

"Debemos proteger entre todos a los adultos mayores. Por favor búsquenla y díganle dónde le deposito 1 millón para mejorar en algo su calidad de vida", escribió el magnate, logrando cientos de mensajes y likes en Twitter.

Seguidores me informan de la Sra. Amalia, trabajando a los 82 años en la calle por su pensión miserable.

Debemos proteger entre todos a los adultos mayores.

Por favor búsquenla y díganle dónde le deposito 1 millón para mejorar en algo su calidad de vida.

Leonardo Farkas #CHILE

