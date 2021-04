Este 2020 se reestrenó en las pantallas de Mega la exitosa teleserie “Pituca sin lucas”, la que volvió a cautivar a la audiencia tal como en su emisión original entre los años 2014 y 2015.

Así es como los televidentes pudieron volver a disfrutar de queridos personajes como son los niños María Piedad “Pitita” Risopatrón, interpretada por Sofía Bennett, y Ernesto “Chechico” Gallardo, encarnado por Benjamín Muñoz Opazo.

¿Cómo está hoy la "Pitita"?

En el caso de la joven, quien dio vida a la hija menor de la señora Tichi (Paola Volpato), en la actualidad tiene 17 años y está a punto de ingresar a la universidad tras finalizar cuarto medio.

“Me gustaría estudiar Derecho, pero no estoy 100% segura. Siento que puedo ser un aporte si es que soy abogada”, declaró durante este año la adolescente, quien tenía 11 años cuando interpretó a la “Pitita”.

Pese que después de “Pituca sin lucas” no volvió a aparecer en televisión, Sofía afirma que si le ofrecieran algún papel con gusto lo aceptaría: “Si me llamaran ahora, lo haría feliz, pero no es mi prioridad. Me daría lo mismo si fuese un drama o comedia”.

En su cuenta de Instagram tiene más de 20 mil seguidores, con quienes comparte imágenes de su vida cotidiana junto a su familia y amigos.

¿Qué pasó con "Chechico"?

No tan distinto es el presente de Benjamín Muñoz Opazo, hoy de 16 años, quien al igual que su compañera de elenco tampoco tuvo más participaciones en teleseries tras dar vida al hijo menor de Manuel Gallardo (Álvaro Rudolphy).

Sin embargo, al joven es posible observarlo a través de las redes sociales de su madre, la actriz Francisca Opazo, donde se le ve en actividades deportivas o asistiendo a obras de teatro y conciertos.

Benjamín pertenece a una familia de artistas, ya que además de su mamá, que ha participado en diversas teleseries y series como “Casado con hijos” y en el cine en películas como “Paréntesis”, su padre es el actor y locutor Gonzalo Muñoz Lerner, reconocido en telenovelas de los 90 y 2000 y en filmes como “Gringuito” y Videoclub”.

