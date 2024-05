Eclipse lunar parcial en Fiestas Patrias: ¿Podrá verse en Chile?

10 may. 2024 - 15:35 hrs.

Este año 2024 las Fiestas Patrias serán especiales, ya que serán cinco días festivos consecutivos entre el miércoles 18 y el domingo 22 de septiembre que estarán llenos de celebraciones.

Sin embargo, este 18 de septiembre no solo será especial para Chile, sino que el planeta Tierra vivirá un nuevo gran evento astronómico, pues ese mismo día habrá un eclipse lunar parcial.

Este será el tercer eclipse del año luego del lunar penumbral del pasado 25 de marzo, el que pudo verse en Chile; y el eclipse solar total del 8 de abril, que solo se pudo divisar en Norteamérica. Es por ello, que surgen dudas respecto a si el de este 18 de septiembre podrá verse en los cielos de nuestro país.

¿Se verá en Chile el eclipse del 18 de septiembre y a qué hora es?

Según National Geographic, el próximo eclipse lunar parcial del 18 de septiembre será visible en América, África y Europa, por lo que se espera que en Chile las personas puedan apreciarlo.

Eclipse parcial Chile el 15 de mayo 2022 (Aton Chile)

Ahora bien, pese a que se habla de un eclipse para este 18 de septiembre, en estricto rigor en Chile el fenómeno será el 17 de septiembre en la noche y terminará el día 18, específicamente entre las 21:41 y las 01:47 horas, según el portal tutiempo.net.

Ante ello, mientras se estén celebrando las Fiestas Patrias, las y los chilenos podrán disfrutar de un emocionante eclipse, que en su fase parcial solo durará poco más de una hora: entre las 23:13 y las 00:16 horas, aunque su punto máximo será 23:44 horas.

¿Se deben usar lentes de protección para ver el eclipse?

No, para los eclipses lunares no es necesario usar lentes especiales o algún tipo de protección para los ojos, ya que no generan ningún daño a nuestra vista.

Es por ello que puedes verlo a simple vista, aunque la recomendación es que esa noche vayas a algún lugar oscuro, idealmente alejado de las luces de la ciudad, además de que estés en altura, como en algún cerro.

También, para poder divisarlo de mejor manera, se recomienda usar binoculares o telescopio para apreciar la forma y colores que tomará la Luna.

¿Qué es un eclipse lunar parcial?

Un eclipse parcial de Luna ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, quedando nuestro planeta entre medio de ambos, lo que provoca que la Luna no reciba los rayos solares.

De esta forma, la Luna se ubica en la sombra que genera la Tierra y queda tapada. Sin embargo, al ser parcial, solo una parte del satélite se oscurece de forma completa al quedar en la umbra, mientras que otra parte queda parcialmente iluminada al ubicarse en la penumbra.

Eclipse lunar parcial (Photopills)

Así, la Luna parecerá haber sido "mordida", ya que estará cortada. Incluso, dependiendo del porcentaje de la luna que ingresa en la sombra (umbra), podría verse de un tono rojizo, conocida como "Luna de Sangre", aunque esto es más común para los eclipses lunares totales.

¿Cuándo son los próximos eclipses en Chile?

Según informó la NASA, los próximos eclipses solares y lunares que se podrán apreciar en Chile son los siguientes:

18 de septiembre de 2024 : eclipse lunar parcial.

2 de octubre de 2024 : eclipse solar parcial

14 de marzo de 2025 : eclipse lunar penumbral

3 de marzo de 2026 : eclipse lunar total

28 de agosto de 2025: eclipse lunar parcial

