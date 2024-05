Es expareja de Óscar Garcés: Cuántos años tiene y a qué se dedica hoy Mónica Soto de "¿Volverías con tu ex?"

10 may. 2024 - 16:10 hrs.

En 2016 se emitió el reality de Mega "¿Volverías con tu ex?", en el que varias exparejas se reencontraban en el programa y debían definir si se daban una segunda oportunidad u optaban por la venganza.

En ese contexto, una de las exparejas más recordadas fue la de Mónica Soto con Óscar Garcés, quien ya era un rostro conocido de los realities tras haber sido finalista de "Protagonistas de la fama" (2003).

Mucho más desconocida era Mónica Soto, quien ingresó como la ex del actor, pero rápidamente se ganó su lugar en el reality al mantener un romance con el español Pascual Fernández.

Incluso, fue ella misma la que decidió eliminar a Garcés. Sin embargo, tras ese paso por televisión, la mujer se alejó de la fama y la televisión.

Mónica Soto en "¿Volverías con tu ex?"

¿Cuántos años tiene Mónica Soto y a qué se dedica?

Mónica Alejandra Soto Zbinden nació el 3 de mayo de 1989, por lo que hace unos días celebró su cumpleaños número 39.

Tras su salida de "¿Volverías con tu ex?" regresó a su vida laboral alejada de las pantallas como profesora de educación y salud, profesión que ejerce desde 2007, cuando se tituló en la Universidad de las Américas.

Junto a ello, su perfil de Linkedin destaca que posteriormente estudió Ingeniería en Administración de Empresas en la misma universidad, aunque tras tres años no terminó la carrera.

Mónica Soto (Instagram)

También, cuenta con diplomados en Neurociencias en la Educación; Orientación Educacional, Familiar y Vocacional; Convivencia Escolar y ambién Dirección y Gestión Escolar.

Además, en su Linkedin aparece que fue por seis años profesora en escuelas de invierno y verano del club Universidad Católica, mientras que desde 2009 hasta la actualidad hace clases en el Colegio Bicentenario Aprender (La Pintana).

Asimismo, en redes sociales destaca por sus constantes publicaciones de diferentes viajes por el mundo, además de su vida fit en el gimnasio. Tiene casi 87 seguidores en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Monica Alejandra Soto Zbinden (@monasotozbinden.new)

¿Qué pasó con Mónica Soto y Óscar Garcés?

Tras su participación en "¿Volverías con tu ex?" muchos pensaron que Mónica Soto y Óscar Garcés podían regresar, pero nunca más retomaron una relación. Incluso, el propio actor reveló en algún momento que no habían sido pololos.

Asimismo, en 2020 la profesora contó a una de sus seguidoras en redes sociales que "nunca más en la vida lo vi (a Óscar Garcés)", con lo que confirmó que la relación nunca prosperó.



Esa misma vez recalcó que "sola no estoy", aunque no dio luces de quién era su posible pareja. En los últimos años no ha dado señales de una eventual relación, por lo que no se sabe si está emparejada o no.

