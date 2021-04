Las mascotas de Kim Kardashian se han vuelto tan célebres y famosas como ella y sus hermanas. La más particular y coqueta es el lagarto de North West, que tiene hasta cambios de atuendo y deslumbra en Instagram con su llamativo look.

“Speed”, como es llamado el “dragón barbudo” de la hija mayor de la estrella de televisión con Kanye West, hizo su debut el pasado mes de marzo modelando al mejor estilo familiar, con una pijama Skims.

"Conoce al miembro más nuevo de nuestra familia... ¡Realmente no estaba planeando que me gustara, pero ella creció conmigo!", escribió Kardashian en aquel momento junto a varias fotografías de North y Speed.

Desde aquel entonces, el animalito no había tenido otra aparición pública hasta ahora, cuando nuevamente se mostró en el perfil de Instagram de la modelo y empresaria. En una serie de imágenes, luce diversos y graciosos atuendos, seguramente realizados por la pequeña de 7 años.

El look camaleónico de la mascota de North West

En la primera fotografía, se puede ver al lagarto al mejor estilo rapero, con una gorra de béisbol rosa y un micrófono de juguete modelo antiguo. La mascota de la familia se ha convertido en una experta ante las cámaras, posando como si se tratara de una modelo profesional.

En una segunda instantanea, con la misma envidiable pose, luce un espectacular aspecto punk, con una extravagante y llamativa peluca rosa y una guitarra a juego con algunas manchas en color negro.

En la tercera y última imagen, tiene un estilo más coqueto, con un aire a las Kardashians. Unos lentes naranjas con franjas amarillas, completan una apariencia playera, dignas de las costas californianas.

“Fresca sesión de fotos para Speed”, tituló Kim Kardashian la publicación, donde los fans llenos de ternura dejaron más de un millón de “likes” y comentarios que superaron los seis mil.

“Tan linda”; “Es como si supiera que es una sesión de fotos”; “Ese lagarto está viviendo su mejor vida”; “Speed se ve muy fresca”; “Cuando un dragón barbudo tiene más estilo que tú”, son algunos de las reacciones que dejaron los internautas.

Sin embargo, no faltó quien mostrara su descontento por el trato a la mascota de North. “Es un animal, una mascota... No es un objeto con el que puedas vestirte y hacer dinero. Los dragones barbudos aman y se conectan. Esperemos que lo conserves por un tiempo, no solo lo tires cuando termines con las fotos”, reprochó otro de los fans.

