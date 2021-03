Kim Kardashian le dio la bienvenida a un nuevo integrante de la familia en medio del proceso de divorcio con el padre de sus cuatro hijos, Kanye West. La socialité estadounidense presentó en Instagram a “Speed”, la nueva mascota de su hija North.

Aunque al principio no le pareció buena idea a Kim tenerlo con ellos, luego de un tiempo accedió a que la niña lo mantuviera consigo, algo que ha sido muy importante para la pequeña en estos momentos de separación de sus padres.

“¡Te presentamos al nuevo miembro de nuestra familia! Speed. No entraba en mis planes que Speed me gustara, pero se ha ganado poco a poco un lugar en mi corazón", escribió la estrella de televisión en la foto donde aparece su hija mayor con un lagarto amarillo o “dragón barbudo”, envuelto en un pijama rosa.

"Speed" lleva el glamour de Kim a todos lados

Kim reconoció que la mascota era de su mejor amiga Allinson. “Solo la íbamos a cuidar durante una semana, pero luego de varios días nunca se fue. Desde entonces, ya han pasado varios meses y nunca nos dejó”, relató.

Por supuesto que a este nuevo miembro familiar no le podía faltar el glamour y la elegancia que caracteriza al famoso clan. “Le hemos hecho un cambio de look a medida, con la línea Skims Cozy, y lleva hasta la joya de Lil Uzi, aunque la piedra la lleva desde hace meses, North sabe siempre lo que está de moda”, comentó.

En la publicación, la popular hermana más conocida del show “Keeping up with the Kardashians” mostró el repertorio de pijamas que tiene el dragón barbudo, que incluye modelos de varios colores.

Kim Kardashian narró conmovida el afecto que ha generado el animal en su primogénita y que no se separan en ningún momento. "North y su dragón barbudo van juntos a todas partes, ¡es un poco lindo!".

