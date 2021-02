El rapero Lil Uzi Vert tomó su cuenta de Instagram para mostrarle a sus fans que se ha implantado en la frente un diamante rosa de Elliot Eliantte, uno de los joyeros favoritos entre los raperos por sus impresionantes creaciones.

Según el diario español El Mundo, Lil Uzi Vert, cuyo nombre real es Symere Woods, anunció en Twitter que estuvo pagando por la piedra rosa natural desde 2017 por un total de 24 millones de dólares y que iba a implantarse la joya, en un proceso que tardaría todo el fin de semana. Todavía sus seguidores pensaban que se trataba de una broma.

I just finished I was paying millions since 2017 . https://t.co/w5CAVWJRwQ