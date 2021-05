Kel Calderón aprovechó sus redes sociales para darle una despedida a su abuela, Eliana de la Fuente, quien falleció este sábado a los 93 años.

Eliana es la abuela materna de la egresada de derecho, es decir, mamá de Raquel Argandoña, y mantenía con su nieta una estrecha relación. De hecho, ambas pasaron la Navidad de 2020 juntas.

En redes sociales, Kel recordó esa instancia y otras para honrar la memoria de la mujer con todos sus seguidores y fanáticos.

"Que ganas de habernos ido juntas"

A través de Instagram, la hermana de Nano Calderón publicó una foto donde aparece tomando la mano de su abuela con una larga dedicatoria.

"Y un día está todo bien y haces un asado con tu abuela, te ríes hasta que te duele la guata, ves fotos viejas y una película hasta las 22 de la noche en su living", comenzó escribiendo.

"Y una semana después se te va la persona que mas te protegió, que fue la más leal, la más fuerte, la que más te quiso y te regaloneó en el mundo, ese lazo del bueno que es amor puro, sin juzgar sin enojarse, su corazón era una casa de paz y tranquilidad para mi, un lugar tan escaso en estos días, ella era mi zona segura, y en ese momento sabes que rogarías por haberte ido con ella", continuó.

Reconoció que Eliana fue su "familia completa en meses en que no tuve familia alguna y literal, no me dejaste estar nunca sola. Pasaste tu última Navidad conmigo solo para que yo no la pasara sola. Es que no hay palabras. Te lo debo todo. Que ganas de habernos ido juntas", cerró, recibiendo más de mil mensajes de condolencias en menos de una hora.

