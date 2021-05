Reveladores detalles indican que Kanye West tomó la decisión de separarse de Kim Kardashian, porque ya no soportaba que su vida íntima se viera invadida por el mundo de la televisión, a través del programa “Keeping up with the Kardashians”.

Una fuente cercana al rapero, de 43 años, mencionó que Kim le mintió sobre lo que sería la intromisión del reality en su vida privada. “Las cosas sólo mejoraron cuando Kanye cedió y Kim se salió con la suya”, dijo el informante, según reveló una publicación de Infobae.

El cantante estaba harto de que las cámaras de televisión lo persiguieran las 24 horas del día. También rechazó la forma en que su esposa y su familia “complotaban a sus espaldas” cuando él no quería salir en el programa o no estaba de acuerdo en una decisión.

Kim Kardashian sentía celos

El informante añadió que los celos profesionales de Kim, de 40 años, también afectaron la relación. West pensaba que la estrella del reality envidiaba el éxito de la marca de zapatos que creó sin su apoyo y que lo convirtió en multimillonario.

La fortuna del rapero alcanza los 1.8 mil millones de dólares, según explica la revista especializada Forbes. Esta ha sido producto de su negocio con la música y con la empresa de calzados Yeezy.

Por su parte, su expareja pasó a formar parte de la lista de multimillonarios por las jugosas ganancias que le han dejado la empresa de cosméticos KKW Beauty y Skims de lencería, también por el contrato de su programa e imagen como modelo.

Kanye West se cansó del “mundo ridículo” de Kim

Otro de los detalles que reveló la fuente precisa que Kanye West se cansó del matrimonio porque lo consideraba una “basura”, “infierno” y un “mundo ridículo”. Añadió que el diseñador de modas está aprendiendo a entender como su “obsesión por la fama de Kim Kardashian lo destruyó”.

Precisó que “Kanye se arrepiente de quedarse tanto tiempo como lo hizo” y mencionó que el trato de la modelo y empresaria, con quien tiene cuatro hijos, no era respetuoso. “Lo trató como basura durante años”.

“Todo el famoso clan mediático está rodeado de drama constantemente y está enojado consigo mismo por quedarse atascado en ese mundo”, aseguró.

