Si hay alguien a quien no duda en llamar Kris Jenner cuando está en una crisis es a Kim Kardashian. La empresaria, de 65 años, asegura que su hija "es muy tranquila" y que es en la familia quien "realmente piensa en las cosas".

La madre de las cinco integrantes del clan Kardashian aseguró que acude a la propietaria de KKW Beauty cuando está pasando por un mal momento, cita el diario The Sun.

Cuando se le consultó quién sería la única persona a quien llamaría en un episodio de desesperación, indicó inmediatamente que segunda hija sería su “chica”.

Kim Kardashian en medio del divorcio

Pese a lo dicho por Kris Jenner, a Kim Kardashian no se le ha visto siempre con equilibrado semblante. Con el estreno de la nueva y última temporada de “Keeping Up with the Kardashians”, lloró amargamente y llamándose a sí misma “maldita perdedora” en uno de los avances.

En medio del litigio, sus seguidores esperan conocer más de su proceso en la serie transmitida por E!, pero Kanye West probablemente no aparezca en escena.

Jenner recientemente rompió el silencio sobre el proceso de divorcio con el rapero Kanye West y compartió que sentía que la celebridad de 40 años ha estado “luchando”.

Nuevo reality por Hulu

Mientras se transmiten los nuevos episodios de KUWTK, grabados en una casa alquilada en Malibú, la audiencia se prepara para el próximo reality de las populares Kardashian-Jenner, tal y como se conoció en diciembre de 2020. Las grabaciones comenzarán en dos meses.

Hulu, perteneciente a The Walt Disney Company, sería la plataforma de transmisión del nuevo programa, tras la firma de un convenio firmado con Kris Jenner.

La matriarca sirvió de imagen de la reciente portada de WSJ Magazine, titulada “De ‘momager’ a magnate” y Kim Kardashian aprovechó para elogiarla. “Me siento tan mal por ella. Se merece todos los premios del planeta por solo tener seis hijos que tienen una vida realmente plena. Y torturarla de la forma en que lo hacemos", citó People.