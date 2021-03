Mientras se debate la custodia de los cuatro hijos de Kim Kardashian y Kanye West en su proceso de divorcio, Kris Jenner ha roto el silencio y ha hablado finalmente del litigio y cómo ha afectado a su segunda hija, de 40 años.

“Sé que no quiere hablar de eso ante la cámara, pero simplemente siento que está luchando un poco”, comentó la líder del clan Kardashian a su primogénita, Kourtney (41), durante el estreno de la temporada 20 de “Keeping Up With The Kardashians".

La hermana mayor de Kim Kardashian dijo en el primer episodio de la teleserie de realidad que ella no puede llevar la situación por su cuenta, a lo que Kris Jenner contestó: “No sé cómo está lidiando con el estrés de todo esto", citó el Daily Mail.

Kris Jenner y el divorcio de Kim Kardashian

Más allá de la actuación en la pantalla chica, Kris Jenner ha sido la primera de la familia en oficialmente dar declaraciones en torno del divorcio de Kim Kardashian con Kanye West.

Antes de la transmisión del primer episodio de la serie por el canal E!, la matriarca sostuvo un chat con el programa “The Kyle And Jackie O Show”, y admitió su posición sobre el divorcio: "Creo que siempre será difícil en cualquier momento... Ya sabes, hay muchos niños".

Sostuvo que lo bueno es que en su familia el uno está para el otro, que se aman y apoyan mucho. “Así que todo lo que quiero es que esos niños sean felices. Ése es el objetivo”, comentó Kris Jenner, citada por Page Six.

Conflicto con Kanye West

Aunque la líder Kardashian aseguró que como madre quiere que “todos estén bien”, se conoce de sus conflictos con su aún yerno, quien en julio 2020 causó polémica por varios tuits en los que se refirió a Kris Jenner y Kim Kardashian.

Señaló a su esposa de “supremacista blanca” y a su suegra la comparó con el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un. Aunque los mensajes luego fueron borrados, en ese momento el rapero señalaba que su cónyuge pensaba ingresarlo a un centro de salud mental sin su aprobación.

Una fuente habría revelado que el intérprete de “Runaway” se había cansado de estar relacionado con las Kardashian, especialmente con Kris Jenner, por el poder e influencia que tiene en la toma de decisiones.

Mientras, la propia matriarca se ha dedicado tiempo para compartir con Vogue y repasar los atuendos más memorables tanto dentro como fuera de “Keeping Up With The Kardashians”, donde sigue la expectativa de si otros familiares hablarán sobre el divorcio.