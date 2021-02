Aunque Kim Kardashian no está divorciada oficialmente de Kanye West, ya se siente feliz y se divierte mucho en estos momentos, en medio de la discreta separación. Al parecer, la socialité norteamericana solo tiene en mente velar por el bienestar de sus hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Una fuente reveló al portal E! que no se siente presionada por el proceso de la separación y que ahora dan prioridad a sus hijos. "Aunque Kim se siente preocupada por Kanye, quiere asegurarse de lo que es lo mejor para los niños. Es una decisión difícil para ella y lo está resolviendo".

Te puede interesar Kim Kardashian alardea de una cartera de 10 mil dólares que pintó su hija North

"Ella está avanzando y se está divirtiendo mucho en esta etapa de su vida", mencionó el informante. "Ninguno tiene prisa por finalizar el papeleo", añadió.

Kim Kardashian quiere un divorcio sin conflictos

Otra fuente afirmó a la revista que la empresaria, que está concentrada en el lanzamiento de la nueva línea de su marca de cosméticos KKW Beauty, nunca negará a West ver a sus hijos. "Él todavía quiere jugar un papel muy importante en sus vidas y Kim nunca lo desanimaría", comentó.

En relación con la rutina familiar, la fuente reveló al portal que el rapero vive en una casa pequeña que compartió con Kim durante su noviazgo. "Ya no vive en la casa con Kim y los niños, cuando los quiere ver los encuentra en otra parte", agregó que no tiene restricciones y puede estar con ellos cuando quiera.

Kanye y Kim Kardashian no han declarado nada personalmente sobre su separación, el divorcio parece ser inminente luego de que se difundiera la noticia de que la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” contratara los servicios de la famosa abogada Laura Wasser, especialista en divorcio de celebridades.

Todo sobre Kanye West