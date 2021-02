A Kim Kardashian no le bastó la polémica que se creó tras defender enfurecida a su hija North West, al ponerse en duda su autoría sobre una pintura al óleo publicada en las redes.

Ahora la socialité de 40 años compartió imágenes del bolso de Hermès que pintó su primogénita de 7 años, cuando la pequeña era tan solo una bebé.

En un video, la integrante del clan Kardashian mostró el artículo de lujo pintado de varios colores, mientras North hace la filmación y la celebridad elogia su "obra de arte" de hace algunos años.

El accesorio de Kim Kardashian es un exclusivo modelo de bolso de diseñador que, por su firma, puede costar hasta más de 10 mil dólares. El artículo de cuero aparece en el video marcado con las pequeñitas huellas de las manos de North y destaca por los colores naranja, amarillo y algunos tonos fríos.

En una historia de Instagram, la orgullosa madre comentó: "Solo quería ver esta obra maestra, chicos". También dijo a sus 204 millones de seguidores que North pintó el bolso cuando tenía menos de un año, e hizo colocar la mano de su hija encima de la huella para comparar el tamaño.

Sim, ela guardou! Essa é a bolsa personalizada da pequena que não tinha nem um ano de idade, presente para o dia das mães. Kim ainda comenta que sabia sobre ela ser uma grande artista. A bolsa de mão da grife 'Hermes Paris' por North West com tinta e marcas das suas mãos. 🥰❤️ pic.twitter.com/K6HwvEUHcP

Kim Kardashian ha sido el centro de las noticias del espectáculo en los últimos días, después de que se enfureciera contra algunos críticos en las redes sociales.

la hija de Kanye West a los 3 años se nombró the best ice skater al minuto de pisar una pista de patinaje, que si no va a poder pintar un cuadro como Bob Ross a los 7.