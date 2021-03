La batalla legal entre Angelina Jolie y Brad Pitt sigue teniendo sus capítulos oscuros en un juzgado de Los Ángeles, donde se ventila la custodia de sus hijos tras inciar su separación hace ya casi cinco años.

La pareja no ha podido pasar la página al decidir en el pasado seguir caminos diferentes, por lo que la famosa actriz no ha cedido en sus intenciones de llegar hasta las últimas consecuencias en una relación que culminó en divorcio presuntamente al vivir episodios de violencia.

Así lo ha dejado ver la protagonista de “Maléfica” quien presentó nuevos documentos judiciales el pasado viernes 12 de marzo en los que acusa a su exesposo Brad Pitt, de 57 años, de violencia familiar.

El nuevo golpe de Angelina Jolie para su ex

Y este nuevo episodio legal ha tenido un giro sorprendente que incluye al hijo mayor de la pareja, Maddox Jolie-Pitt, quien ha dado su testimonio en la corte para ofrecer su opinión sobre las vivencias familiares que generaron la ruptura del matrimonio de sus padres.

El joven de 19 años, estudiante de Bioquímica en la Universidad de Yonsei de Corea del Sur, declaró en contra de su padre durante la disputa de custodia de sus hermanos menores Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) y los gemelos Knox y Vivienne de 12 años.

Una fuente de Us Weekly reveló que “Maddox ha dado testimonio como un adulto en la dispuesta de custodia y no fue muy halagador para Brad”, aseguró el medio estadounidense.

Afirmó el medio que Maddox no desea utilizar más el apellido del actor. “Él no usa a Pitt como su apellido en documentos que no son legales y en su lugar usa el Jolie. Maddox quiere cambiar legalmente su apellido a Jolie, lo que Angelina ha dicho que no apoya”.

La relación padre-hijo se vio fracturada desde el impasse en el avión privado de la pareja, que los medios refieren como el que derramó la gota en la paciencia de Jolie para tomar la determinación de divorciarse del protagonista de “Érase una vez en Hollywood”.

Y ahora precisamente este evento es preparado para proporcionar pruebas en la acusación de abuso doméstico en el que Angelina Jolie está dispuesta a que sus hijos menores también declaren en la corte si dan permiso, aseguró el informante.

En noviembre de 2016, Pitt fue absuelto por el Departamento de Servicios para Niños y Familias del condado de Los Ángeles, tras culminar las investigaciones por presunto abuso infantil, después del incidente ocurrido en el avión en el que presuntamente Maddox defendió a su mamá ante la violencia protagonizada por el actor.

La denuncia acarreó que el mencionado departamento de defensa de los derechos de los menores ordenara durante dos años las visitas monitoreadas de Pitt a sus hijos, en las que “no hubo ningún caso que provocara que se dispararan las alarmas”, mencionó el diario.

Según Us Weekly, un allegado cercano a Brad Pitt calificó la nueva acusación de Jolie como un intento de vengarse de él: "Durante los últimos cuatro años y medio, ha habido una serie de afirmaciones hechas por Angelina que han sido revisadas y no corroboradas”, indicó.

A estos palabras agregó el daño que está haciendo al inmiscuir a sus hijos en la disputa: “Los niños han sido utilizados por Angelina para lastimar a Brad antes y esto es más de ese comportamiento. Esta filtración de documentos por parte de su cuarto o quinto grupo de abogados se hizo para lastimar a Brad”, lamentó la fuente.

En abril de año 2019 se declaró a la pareja legalmente divorciados, pero el proceso sigue en curso al quedar en litigio la custodia de los menores.

Todo sobre Angelina Jolie

Todo sobre Famosos