El youtuber colombiano Yeferson Cossio, quien causó gran polémica por colocarse unos implantes mamarios, nuevamente es centro de atención de sus fans, al informar que sufrió un accidente que lo dejará inmovilizado durante 5 meses.

Esta vez dejó claro que no se trataba de una broma ni un chiste y aunque no precisó cómo fue el accidente, el percance ameritó una operación quirúrgica que lo mantuvo durante más de 6 horas en pabellón.

El influencer, quien presume su poder en las redes sociales de su país, generó muchas críticas por parte de seguidores y medios de comunicación que rechazaron su audacia al someterse a una mamoplastia innecesaria, sólo para cumplir con una apuesta de Instagram.

El youtuber estará cinco meses sin poder caminar

La hermana de Yeferson Cossio, Cintia Cossio, quien siempre se ve en sus publicaciones compartiendo sus bromas y actividades en las redes, estuvo a su lado en el hospital y publicó un video en el que se ve despertando de la anestesia y explicando parte de lo sucedido.

El joven, confundido aún por la sedación, se ve acostado en una camilla con el vestuario de la cirugía, mientras su hermana lo consiente y le dice: “Yefito, qué bueno que ya estás consciente”, y su hermano le pregunta “¿cuánto tiempo estuvo dormido?”, a lo que ella responde: “12 horas”.

Cintia recalcó que “lo importante es que está vivo” en la grabación, sobre la que escribió: “Hierba mala nunca muere”. Sin embargo, el joven de 26 años deberá permanecer en cama durante 5 largos meses para recuperarse de las 16 fracturas que sufrió en sus piernas, según reportó en su post.

En otro video que publicó en sus historias menciona que ya está en casa, pues los médicos se lo permitieron. “Tengo buenas noticias, me dejaron salir con la enfermera, con mucho dolor, pero en casa, eso me hace feliz. Tengo muchas fracturas en las dos piernas y voy a quedar en cama cinco meses”, dijo.

A través de su último post se puede ver acostado en su lujosa habitación, con sus piernas enyesadas y vendadas, luciendo solo un short gris, mientras posa su mano izquierda sobre su rostro.

En la leyenda ofreció más detalles de su estado con el buen humor que lo caracteriza: “16 fracturas, 5 meses sin caminar, pero estoy bien, la vida sigue, mis proyectos siguen, solamente me tomaré un par de días para ocuparme de cómo me siento. Gracias por tantos mensajes de apoyo, me siento feliz y agradecido”, escribió.

Los seguidores enviaron más de 9 mil mensajes con los mejores deseos de recuperación y buena vibra para el influencer, que tuvo la suerte de salir con bien de un accidente del que aún no ha brindado mayores detalles.

Su novia Jenn Muriel también lo está acompañado en su recuperación, tal como lo mostró en una de sus recientes historias, a quien felicitó por llegar a 2 millones de seguidores en Instagram.

Todo sobre Famosos