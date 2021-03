En el reciente clip lanzado sobre la última temporada del reality “Keeping Up With The Kardashians”, se le ve a Kim Kardashian desmoronada hasta llorar y llamándose a sí misma “perdedora”, mientras se lamenta amargamente.

El video muestra diversos momentos vividos por el clan durante 19 temporadas, ante las cámaras del canal E! También proyecta lo que será el próximo drama familiar, a estrenarse el 18 de marzo, y en el que los fanáticos vislumbran el divorcio entre el rapero Kanye West y Kim Kardashian.

"Me siento como una maldita perdedora", se le escucha sollozar a la magnate de 40 años, madre de cuatro hijos y quien se encuentra en plena batalla legal contra el que ha sido su esposo por seis años. En el video aparece aún con su anillo de bodas en su mano izquierda.

Kim Kardashian en crisis

Durante el video, la empresaria está sentada sobre una cama notablemente emocionada hasta llorar, mientras está rodeada de su familia. Su hermana Kendall Jenner se seca las lágrimas, mientras la observa fijamente.

A principios de 2021 se dio a conocer que la modelo y actriz hablaría durante el reality acerca de los avances de su proceso de divorcio con Kanye West, con quien ha criado a sus niños North (7), Saint (5), Chicago (3), Psalm (1), reseñó Daily Mail.

"La Bella y La Bestia"

Kim Kardashian dedicó varias historias de su cuenta de Instagram a compartir el clip del teaser del reality, además de otros momentos familiares.

Aunque llora en el clip de la teleserie, la celebridad también canta muy bien. Publicó en sus historias un video en el que comparte con su hija Chicago y sus sobrinas, mientras ven la película “La Bella y la Bestia”, proyectada en una pared entera de su mansión de Hidden Hills.

Sorpresivamente, en un momento del filme, la socialité comienza a cantar junto a los personajes e insta a sus sobrinas True Thompson (2) y Stormi Webster (3) a que también lo hagan. A Chicago se le ve mirando fijamente a su mamá mientras consume una bebida.

Todo sobre Kim Kardashian

Todo sobre Famosos