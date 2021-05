La empresaria y estrella de la televisión Kim Kardashian se despidió llorando de su programa familiar. Con la vigésima temporada a cuestas y 14 años de transmisión, la serie de reality “Keeping Up With The Kardashians” llega a su final.

La socialité anunció en septiembre de 2020, por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, que la producción de la familia Kardashian-Jenner culminaría en su entrega número 20. Sus fans quedaron devastados.

“Odio ver que se vaya. Era mi favorito”; “De verdad me gustaba mucho este show”; “Este programa no debe llegar a su final”; “Gracias por compartir su vida con nosotros. Los voy a extrañar”, fueron parte de los comentarios entonces.

Kim Kardashian rompe en llanto

No solo los fanáticos quedaron desvastados. Las integrantes del clan Kardashian demostraron su emoción recientemente, al anunciar a sus inseparables compañeros de producción el fin del programa, transmitido por canal E!.

El canal de YouTube de KUWTK publicó el 5 de mayo un clip en el que aparecen las hermanas Kardashian junto con su madre, Kris Jenner, dando unas palabras de agradecimiento al equipo de trabajo que acompañó a las reconocidas empresarias.

Kim Kardashian, de 40 años, intervino entre sollozos y le dedicó un mensaje al staff de producción. "Solo quiero que sepan lo mucho que los apreciamos, a todos y cada uno de ustedes, por pasar tiempo lejos de sus familias para estar con nuestra loca familia”.

Hablan Kris Jenner y Khloé Kardashian

La madre y líder de la familia tomó la iniciativa. "No hay una manera fácil de decir esto, excepto simplemente decirlo", comentó Kris Jenner.

La madre de las hermanas Kardashian-Jenner, de 65 años, expresó su amor por los compañeros y aseguró que “ha sido una decisión realmente insoportable”, refiriéndose a finalizar la transmisión del espacio de telerrealidad de Kim Kardashian.

Khloé Kardashian, de 36 años, contó que considera al equipo como su segunda familia. “El equipo ha estado conmigo en tantas situaciones locas, felices, tristes e increíbles (...) Desde divorcios hasta transiciones y, literalmente mi vagina, mientras nacía mi bebé. La lista sigue y sigue", comentó.

