A tan sólo unos días de debutar como luchador de la WWE, Bad Bunny se llevó un instante amargo detrás de los bastidores del ring cuando dos luchadores rivales vandalizaron su Bugatti y lo emboscaron para golpearlo.

La reacción del artista se produjo en el momento que descubrió su automóvil deportivo lleno de pintura roja. Mientras se llevaba las manos a la cabeza y se lamentaba, el cantante fue sorprendido por los púgiles, que lo golpearon y lo arrojaron sobre un vehículo.

En enero de 2021, Bad Bunny participó por primera vez en un evento de la empresa de lucha libre estadounidense. Desde entonces se ha dedicado a retar a los luchadores Mike the Miz y John Morrison.

Después de lanzar su canción “Booker T”, un tributo al aclamado luchador del mismo nombre, se presentó en el Royal Rumble 2021 y sus apariciones en la WWE se han vuelto más habituales desde entonces, detalla el portal Medio Tiempo.

Casi siempre aparece haciendo dupla con el latino Damian Priest y, aunque aún no ha debutado de manera oficial como luchador, ya se llevó el título Campeón 24/7 de la promoción. Sin embargo, lo más notable ha sido como en las últimas semanas la rivalidad entre Benito Martínez y The Miz se ha hecho más grande.

El debut de Bad Bunny será en Wrestlemania

“Esto es lo que pasa cuando nos faltas al respeto... No respeto tu música, no respeto tu auto y no te respeto a ti. Destruí tu auto de 3.6 millones de dólares y te destruiré en Wrestlemania”, le advirtió The Miz a Bad Bunny tras tomarlo del cabello y arrastrarlo por el suelo.

El vehículo fue vandalizado en un acto de venganza de The Miz, explica el diario Marca, luego de que el reguetonero lo agrediera recientemente propinándole un puñetazo en el rostro.

La seguridad llegó al sitio para dispersar a los rivales, que finalmente se encontrarán sobre el cuadrilátero la noche del próximo sábado 10 de abril de 2021 en Wrestlemania. El cantante retó a The Miz y a John Morrison a un combate de parejas, durante el cual luchará acompañado de Damian Priest.

