A través de las redes sociales, el cantante puertorriqueño Ricky Martin generó una serie de comentarios por parte de sus miles de seguidores, luego de que dejara entrever que podría cambiar el estilo que lo caracteriza desde hace varios años.

“¿Me afeito?”, escribió junto a una postal que ya cuenta con más de 64 mil likes en la plataforma digital. Esto provocó una serie de comentarios divididos entre sus fans: “Te queda bella esa barba”, “no, estás lindo así”, “haz lo que quieras, igual serás hermoso”, “no, por favor”, “como sea te ves bien”, “no está mal cambiar el look”, fueron algunos de los mensajes.

Este estilo de barba corta y cabello medio, ha sido el mismo que lo ha caracterizado desde hace varios años. Sin embargo, al parecer durante la época de cuarentena el artista ha decidido cambiar el estilo y darle un nuevo aire a su apariencia para retomar su agenda artística.

Duro trabajo en pandemia

Aunque no lo hemos visto hacer shows digitales, ni promociones destacadas en redes sociales durante la pandemia, Ricky Martin no ha dejado de trabajar en su música. El pasado 28 de mayo, lanzó el álbum "Pausa" que realizó en colaboración de varios artistas.

"La pandemia nos ha dado un palo, pero también otra oportunidad. Creo que ahora la construcción de la nueva vida solo puede hacerse a base de cariño, de honestidad, de transparencia y de un espíritu de comunidad sólido para ayudar a los demás. Eso es lo que nos queda. Solos no podemos salir de esta”, dijo Martin en una reciente entrevista.

El boricua también reconoce que ha sabido canalizar la ansiedad y ha sacado cosas positivas de estos momentos y los ha plasmado a través de la música, como la canción a dúo con Carla Morrison.

“Cuando no teníamos ni idea de lo que iba a pasar y la incertidumbre abrumaba y todos estábamos igual de locos dije ‘¡Vamos a convertir esta locura en música!’, y eso me sirvió a mí y a todos los cantantes que me acompañaron en mi nuevo disco como un bálsamo", completó el intérprete.

